نادر شوقي: أندية إيطالية تراقب رمضان صبحي

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 01:31

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - عامر عامر - الأهلي والإنتاج الحربي

يحظى رمضان صبحي لاعب الأهلي باهتمام بعض الأندية الأوروبية تمهيدا لضمه في الفترة القادمة.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب "بالطبع نادي هدرسفيلد تاون الذي عذبنا في تجديد الإعارة للأهلي يتابع رمضان، لأنه سلعة يريد تسويقها".

وأضاف شوقي عبر قناة أون سبورت "أتمنى أن يكون رمضان صبحي يتطلع للاحتراف، لم أتحدث معه حاليا إذا كانت هذه رغبته الأولى، بل سننتظر لنهاية الموسم الجاري".

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وتابع "مع عودته للمنتخب ورهاني معه على إحراز مزيد من الأهداف هذا الموسم والسعي للفوز بدوري الأبطال ستتضح الصورة لحد كبير".

وأكد نادر شوقي "هناك أندية إيطالية تراقب رمضان صبحي سواء عن طريق مسؤوليها أو وكلاء اللاعبين الذين يتابعون لاعبي مصر الدوليين اختصارا للوقت".

وواصل "أتمنى أن ينتقل رمضان صبحي لناد في إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا، ومن غير المقبول أن يلعب في الدوري البلجيكي بعدما احترف في إنجلترا، كما أن الكرة البلجيكية غير مفهومة".

وبسؤاله عن إمكانية مزاملة أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في أستون فيلا، رد نادر شوقي "غير صحيح، لقد عرضت اسمه بعد تأهل الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز، وتم استبعاده من الحسابات".

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