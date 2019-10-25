بالفيديو - "أنديانا جونز" يخطف التأهل من إبراهيموفيتش.. السويدي يودع الدوري الأمريكي بالخسارة 5-3

انتهى موسم زلاتان إبراهيموفيتش بطريقة غير متوقعة وخسارة كبيرة في دربي لوس أنجلوس أمام الغريم التقليدي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في نصف نهائي القسم الغربي من الدوري الأمريكي.

المواجهة بين زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي أمام كارلوس فيلا هداف الدوري الأمريكي ولاعب لوس أنجلوس أف سي جاءت حاسمة إذ كانت الأولى في المراحل الإقصائية في تاريخ مواجهات الفريقين.

دربي لوس أنجلوس صار يُعرف بـ "دربي إل ترافيكو" أو المرور نظرا للكثافة المرورية التي تشهدها المدينة، بعدما التقى الفريقين في 5 مواجهات سابقة شهدت فوز جالاكسي مرتين فقط.

الفوز الأول في تاريخ الدربي للوس أنجلوس جاء بفضل ثنائية المكسيكي كارلوس فيلا في الشوط الأول خلال الدقيقتين 16 و40 الذي احتفت به الجماهير قبل بداية المباراة على طريقة فيلم "أنديانا جونز" الأمريكي.

رد جالاكسي جاء سريعا قبل نهاية الشوط الأول بهدف من كريستيان بافون في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة من زلاتان إبراهيموفيتش.

السويدي سجل هدف التعادل في الدقيقة 55، ليتساوى مع فيلا في صدارة هدافي الدربي برصيد 9 أهداف لكل لاعب من أصل 16 هدفا سجلها كل فريق في كافة المواجهات.

لاعبو المدير الفني بوب برادلي –مدرب منتخب مصر السابق- نجحوا في تسجيل هدفين خلال دقيقتين وتوسيع الفارق من جديد.

ديوجو روسي سجل هدفا للوس أنجلوس في الدقيقة 66 وأداما ديوماندي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 68.

ورغم تقليص فليتشير النتيجة لصالح جالاكسي في الدقيقة 77، إلا أن ديوماندي نجح مجددا في تسجيل ثان أهدافه وإضافة الهدف الخامس وإنهاء الأمور عمليا في الدقيقة 80.

فوز قاد لوس أنجلوس للتأهل لنهائي القسم الغربي ومواجهة تورنتو بطل نسخة 2017.

بينما تأهل أتلانتا يونايتد حامل اللقب لمواجهة سياتل ساوندرز في نهائي القسم الشرقي، والفائز من المباراتين يلتقي في نهائي كأس الدوري الأمريكي.

السويدي البالغ 38 عاما انتهى عقده مع جالاكسي بنهاية مشوار الفريق في مسابقة الدوري إذ فشل في التتويج بالألقاب.

إبراهيموفيتش سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

طالع أيضا

تياجو موتا.. 2-7-2 وثورة حارس المرمى

نادر شوقي: أندية إيطالية تراقب رمضان صبحي

وكيله: طُلب من فتحي إعطاء شارة قيادة المنتخب لـ صلاح.. قد لا يستمر إذا حدث ذلك

المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط

تحديد موعد عملية صليبي محمد محمود "إذا ثُبتت الإصابة"