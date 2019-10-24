خاص فيفا يوضح لـ في الجول: هل يتعارض موعد مونديال الأندية مع كأس الأمم 2021

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 12:10

كتب : إسلام مجدي

كأس العالم للأندية

قال مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في الصين لن تتعارض مع كأس الأمم الإفريقية المقامة في نفس العام. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مصدر في "فيفا" قائلا: "لا لن يحدث تعارض بين البطولتين بسبب التواريخ".

وواصل "نتواصل حاليا مع الكاف في الوقت الحالي للوصول لتصور نهائي في الفترة المقبلة".

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وتقام كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون في الفترة من 11 يونيو وحتى 9 يوليو. في حين أن مونديال الأندية قيل إنه سيقام من 17 يونيو وحتى 4 يوليو بمشاركة 24 فريق.

وبخصوص نظام البطولة والتأهل قال المصدر لـFilGoal.com: "نظام المشاركة سيتم تحديده مع كل اتحاد قاري، وسيظهر بشكل نهائي بعد عملية مشاورة بين الفيفا والاتحادات الستة، الصيغة النهائية سنعلنها في الفترة المقبلة".

وكانت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية قد نشرت في وقت سابق تقرير أوضح نظام التأهل لكل قارة. (طالع التفاصيل)

الفيفا أعلن في وقت سابق عن إقامة كأس العالم للأندية في نظامها الجديد عام 2021 في يونيو ويوليو، وسيتم تنسيق الملاعب بين الفيفا والاتحاد الصيني لكرة القدم.

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