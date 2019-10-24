تبحث كل الدوريات في العالم عن استقطاب للمشاهدين إلا في الدوري المصري الذي يجري الأمر على النقيض تماما.

مرحبا بكم في رابع حلقات بودكاست "الدوري ع الهادي" الذي يناقش كل الأمور ويطرح الأسئلة الكبيرة حول الدوري المصري.