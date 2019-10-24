خاص بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (3).. التخريجة

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 00:36

كتب : فادي أشرف

الدوري ع الهادي - التخريجة

تبحث كل الدوريات في العالم عن استقطاب للمشاهدين إلا في الدوري المصري الذي يجري الأمر على النقيض تماما.

مرحبا بكم في رابع حلقات بودكاست "الدوري ع الهادي" الذي يناقش كل الأمور ويطرح الأسئلة الكبيرة حول الدوري المصري.

حلقتنا عن بيان اتحاد الكرة بتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك لما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ومن المستفيد والخاسر في هذه الأزمة.

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دعوة للاستماع بهدوء والتعرف على حقيقة نتائج تلك القرارات.. وما هي التخريجة.

هذا ما يناقشه محررنا فادي أشرف في البودكاست المقدم من FilGoal.com

استمع أيضا - (حكايات (2).. أعظم خدعة في تاريخ الرياضة)

لمناقشة الكاتب

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