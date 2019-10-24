تشكيل الزمالك المتوقع – مصطفى محمد يقود الهجوم.. وبنشرقي أساسي أمام جينيراسيون

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 10:22

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - المقاولون

سيقود مصطفى محمد خط هجوم الزمالك أمام جينيراسيون، فيما يعود أشرف بنشرقي للتشكيل الأساسي.

استقر ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" مدرب نادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.

واقترب مصطفى محمد من قيادة خط هجوم الزمالك أمام جينيراسيون، فيما سيعود بنشرقي للتشكيل الأساسي بعد المشاركة بديلا أمام المقاولون العرب.

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ويستمر محمود حمدي "الونش" في الدفاع بجانب محمود علاء، فيما يبدأ عبد الله جمعة كظهير أيسر بعد الغياب عن اللقاء الماضي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام جينيراسيون كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويلتقي الزمالك مع جينيراسيون مساء اليوم الخميس في إياب لقاء دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف واحد للتأهل لدور المجموعات، بعدما خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال.

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