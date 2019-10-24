استقرار مصري في تصنيف فيفا

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 10:50

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - محمود علاء - مصر - بوتسوانا

حافظ المنتخب المصري على مركزه الـ49 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أكتوبر.

مركز المنتخب لم يتغير منذ الشهر الماضي، فيما واصل المنتخب البلجيكي تصدر التصنيف العالمي.

وإفريقيا، واصل منتخب مصر احتلال المركز السادس خلف السنغال (20 عالميا)، وتونس (29)، ونيجيريا (35)، والجزائر (38)، والمغرب (42)، وأمام غانا (51) والكاميرون (52) والكونغو الديمقراطية (54) وكوت ديفوار (56).

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وعالميا، حلت فرنسا والبرازيل وإنجلترا وأوروجواي خلف بلجيكا متصدرة التصنيف.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر في الشهر المقبل، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

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