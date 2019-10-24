رسميا - الصين تستضيف مونديال الأندية بنظامه الجديد صيف 2021

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 10:47

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة الصين لمونديال الأندية 2021 بمشاركة 24 فريقا في النسخة الأولى بالنظام الحديث.

وأُعلن القرار بعد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في شنغهاي، حيث تم اختيار الصين من قبل الأعضاء "بالإجماع" بحسب جياني إنفانتيو رئيس فيفا وفقا لموقع قناة بي إن سبورتس.

ومن المقرر أن تقام نسخة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو 2021.

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ويشارك في البطولة 8 أندية أوروبية و6 من أمريكا الجنوبية، بينما تشارك كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية بثلاثة أندية لكل منها وأخيرا يمثل أوقيانوس فريق واحد.

وقال إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "هذا قرار تاريخي في كرة القدم، ستكون مسابقة يتطلع إليها كل شخص وطفل يحب كرة القدم".

وتستضيف قطر كأس العالم للأندية النسختين المتتاليتين عامي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية قد أعربت عن رفضها السابق لفكرة رفع عدد المشاركين في البطولة إلى 24 ناديا.

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