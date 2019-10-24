تعرف على تقييم صلاح أمام جينك من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد 3 لاعبين"

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 10:59

كتب : FilGoal

دوري ابطال أوروبا - محمد صلاح

لم يقدم محمد صلاح نجم ليفربول أفضل مبارياته أمام جينك بدوري أبطال أوروبا لكنه سجل هدفا، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا ضمن رباعية حقق بها ليفربول الفوز الثاني في البطولة التي يحمل لقبها.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام جينك حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.3 درجة من عشرة كأفضل لاعبي الفريق.

ساديو ماني جاء تقييمه أكثر من صلاح بفارق ضئيل للغاية، إذ حصل على 7.5 درجة، أما روبرتو فيرمينو فنال 7.3 درجة من عشرة مثل صلاح.

فابينيو الذي صنع الهدف الأول حصل على 7.4 درجة كمتوسط تقييم، أما الأفضل في اللقاء فكان أليكس أوكسلاد تشامبرلين الذي سجل هدفين بـ8.5 درجة.

بتلك النتيجة وصل ليفربول للنقطة السادسة واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف نابولي المتصدر بفارق نقطة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

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