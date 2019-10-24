كشف علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري عن تفاصيل إقامة لقاء كوت دي آور من سيشل، وموعد اللقاء.

وقال الطرابيلي في تصريحات لـFilGoal.com: "أتممنا ترتيبات إقامة بعثة المصري في سيشل، والإجراءات تتم بكل سهولة ويسر".

وأضاف "فندق الإقامة يبعد أقل من 10 دقائق عن ملعب اللقاء، والملعب من النجيل الصناعي وحالته جيدة بما أنه من الجيل الحديث".

رئيس بعثة المصري استمر "اخترنا أن يكون الفندق بعيدا عن الأجواء الساحلية والأماكن الصاخبة لأن سيشل تمتاز بالطبيعة الخلابة ويقصدها السياح من كل الدول".

وأتبع "اتفقنا مع نادى كوت دي آور على إقامة تدريباتنا على الاستاد على مدار ثلاثة أيام، وعلى تخصيص حافلة خاصة لنا".

وأكمل "تحدد يوم الأحد المقبل في الثانية ظهرا بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت سيشل. موعدا للمباراة بيننا، ومن المتوقع أن يتكون الأجواء حارة ورطبة لسقوط الأمطار الخفيفة".

الطرابيلي استرسل "سفارة مصر في كينيا هي المسئولة عن بعثة المصري، وأرسلت مندوب لها استقبلنا ويباشر ترتيبات إقامة الفريق".

وأتم "نسعى لحسم موقفنا من مباراة الذهاب وضمان التأهل. نتمنى الفوز بسداسية حتى، ولكن في النهاية كرة القدم لا تعترف إلا بالاجتهاد على أرض الملعب".

كان علي الطرابيلي قد سبق بعثة المصري رفقة ياسر سالم مدير الكرة بالفريق إلى سيشل، من أجل تجهيز ترتيبات إقامة الفريق هناك.

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