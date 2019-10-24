أسوشيتد برس تكشف طرق التأهل إلى كأس العالم للأندية 2021.. الطريق "الأبسط" من إفريقيا

كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن طرق التأهل إلى النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية، حسب مستند حصلت عليها من مناقشات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع الاتحادات القارية الستة.

البطولة التي ستقام كل 4 سنوات بحضور 24 فريقا بداية من نسخة 2021 في الصين، سيتأهل لها فرق لم تحصل على بطولة قارية في الـ4 سنوات الفاصلة بين كل نسخة، أو الـ4 سنوات السابقة لنسخة 2021.

وفيما يلي، ما كشفته الوكالة الأمريكية عن طرق التأهل:

إفريقيا

وصف التقرير التأهل من إفريقيا بأنه الأبسط، حيث سيتأهل طرفي نهائي نسخة 2021، مع مباراة فاصلة بين الخاسرين في نصف النهائي في نفس النسخة ليتأهل 3 فرق إلى البطولة.

ويريد كاف عدم مشاركة أكثر من فريقين من نفس البلد في البطولة، وسيحدد الاتحاد القاري طريقة تنفيذ ذلك الشرط لاحقا.

أوروبا

أوروبا ستشارك بـ8 فرق، حيث سيتأهل كل الفائزين بدوري الأبطال والدوري الأوروبي بين عامي 2018 و2021 إلى البطولة.

ولكن، ماذا لو فاز فريق بالدوري الأوروبي ودوري الأبطال خلال الفترة بين 2018 و2021، سيشارك في البطولة ويترك بطاقة خالية لآخر وصيف في دوري الأبطال.

أمريكا الجنوبية

سيتأهل من القارة الأمريكية الجنوبية 6 أندية، وهم أبطال كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودامريكانا لنسختي 2019 و2020، دون تحديد لطريقة تأهل الناديين الأخيرين.

آسيا

سيتأهل من القارة الصفراء 3 أندية، هم بطلي نسخة 2019 و2020 من دوري الأبطال، بجانب الفائز من لقاء فاصل بين وصيفي النسختين.

وفي حال حصول فريق واحد على لقبي النسختين، يتأهل الوصيفين إلى كأس العالم للأندية.

ويتمسك الآسيويون بمشاركة فريقين من كل دولة على الأكثر في كأس العالم للأندية.

إذا، في حال كان بطلي 2019 و2020، والوصيفين، من نفس الدولة، سيلعب الخاسران من نصف النهائي في 2020 مباراة فاصلة لتحديد المتأهل.

أمريكا الشمالية والوسطى

من قارة الكونكاكاف، سيتأهل 3 فرق، منهم طرفي نهائي 2021.

ولم يحدد الاتحاد طريقة تأهل الفريق الثالث، في حين قرر كونكاكاف أن يشارك فريقين من أي دولة على الأكثر في كأس العالم للأندية.

أوقيانوسيا

القارة الوحيدة التي لا تضمن مكانا في البطولة، حيث سيواجه بطل القارة في 2021 بطل الدوري الصيني مستضيف البطولة.

ومن المقرر أن تقام نسخة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو 2021.

وتستضيف قطر كأس العالم للأندية النسختين المتتاليتين عامي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية.

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