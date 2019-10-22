وودوارد عن انتقادات جماهير يونايتد: دوري يتوقف على توقيع عقود الأموال

رد إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد على انتقادات الجماهير في السنوات الأخيرة بشأن سياسته في إجراء التعاقدات.

وودوارد أصر على أن المدربين هم أصحاب الكلمة الأخيرة فيما يخص الصفقات، وقال: "القرارات الخاصة باختيار اللاعبين تخص خبراء الكرة. دوري يتوقف على توقيع عقود الأموال".

وأضاف لموقع United We Stand "عندما يعترض المدرب على ضم لاعب لا يمكننا بأي حال من الاحوال التعاقد معه لأنه ببساطة لن يلعب، ليس ذلك فقط بل قسم التعاقدات وخبراء الكرة لهم حق الاعتراض أيضا".

وأشار "ليس لي دورا يخص اختيار اللاعبين على عكس ما يظن الناس. هناك أسطورة تقول إنني أشاهد مقاطع الفيديو على يويتيوب ثم اختار اللاعبين، وهو ما لا يحدث".

وشدد المدير التنفيذي "اختيار اللاعبين فن لا أعرفه ولا اهتمام لدي لفعله. فقط أرغب في التأكد من تواجد عملية منضبظة لأنه حينما تصرف كما كبيرا من المال يجب أن تتأكد أنه من أجل اللاعب الصحيح وليس الخاطئ".

وواصل تبرئة ساحته "أوقع فقط على عقود الأموال، وإن كان هناك 3 لاعبين في قائمتنا أذهب دون أي مشاكل إلى اللاعب رقم 1، وإن لم يتم الأمر فاللاعب رقم 2 ثم رقم 3".

وأوضح فيما يخص التعديلات على نظام التعاقدات "لم يتم إعداد النظام بالطريقة الصحيحة. تم إعداد 12 كشافًا يرفعون تقاريرهم إلى أحد كبار الكشافة ليقول لا، الآن أجريت استثناءات كثيرة لهذه العملية".

وتابع "علينا أيضا أن نرفع أيدينا ونقول إن أسلوب التعاقدات لم يكن في أفضل حالاته في السنوات الأخيرة. نشعر أننا نعرف الآن من هم أفضل الكشافة".

وودوارد أكمل "تتمثل الفكرة في خلق بيئة مغلقة بدلا من الاستماع إلى الصحافة أو تشتيت انتباه من قبل وكلاء الأعمال المتعارضة مصالحهم. نحاول اتخاذ قرارات هادئة بناءً على المعلومات".

وأتم "الحكم على قسم التعاقدات يجب أن يكون في أسواق الانتقالات المقبلة، حيث نأمل أن نتمكن من الوصول إلى فريق على المستوى الذي نريده".

وبعد التعادل مع ليفربول بهدف لمثله، رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة العاشرة في المركز الـ 13، وفوت على نفسه فرصة التقدم 6 مراكز.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، ويتقلّص الفارق مع مُطارِده مانشستر سيتي إلى 6 نقاط.

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