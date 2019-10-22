تشاكا ردا على إيفرا: إن استمر هذا الهراء فلن تجد احتراما منا

أبدى جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال غضبه الشديد مما قاله باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق عن فريقه واصفا حديثه بـ"الهراء" وذلك عقب الخسارة من شيفيلد يونايتد في الدوري.

وصرح تشاكا عقب المباراة قائلا: "الكثير من الناس يتحدثون كثيرا، سمعت أن إيفرا قال شيئا عنا".

وأضاف "لدي الكثير من الاحترام له لأنه كان لاعبا كبيرا، لكن عليك أن تكون حريصا فيما تقوله في تلك المواقف أيضا".

وواصل "الأمر ليس حوله فقط، لكن العديد من الأشخاص، يتحدثون بالكثير من الهراء عنا، الأمر ذاته دوما".

وأكمل "بالنسبة لي الأمر غريب لأنهم كانوا في نفس الموقف مثلنا، كانوا لاعبين مثلنا".

وتابع "ربما في بعض الأحيان تلعب بشكل جيد وربما لا".

واسترسل "لكن إن تحدثت كل أسبوع وكل مباراة بهذا الهراء، حينها لن يحصلوا على الاحترام بسبب ما يقولونه".

ما الذي حدث؟

خسر أرسنال بنتيجة 1-0 من شيفيلد يونايتد مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق كان يحلل اللقاء عبر شبكة سكاي سبورتس، ووصف لاعبي أرسنال بـ"الأطفال حديثي الولادة".

وصرح إيفرا قائلا: "بالنسبة لي أنا سعيد للغاية من أجل شيفيلد، لقد استحق الفوز، لكنني لست متفاجئا من أرسنال".

وتابع "اعتدت أن أطلق عليهم لقب الأطفال حديثي الولادة منذ 10 أعوام، ومازالوا كذلك، حينما أنظر إليهم، إنهم كالأطفال وتلك هي الحقيقة".

وواصل "الأمر ليس قلة احترام حينما أقول ذلك، إنه فقط الشعور الذي لدي حيال ذلك الفريق".

وأتم "يبدون جيدين لكنهم ليسوا فريقا فائزا، إنهم هنا لكي يلعبوا كرة قدم جيدة، كنت سعيدا للعب ضدهم لأنني أعلم دوما أنني كنت سأفوز، حتى حينما انضم إلينا روبن فان بيرسي، وصافحته وقلت له أهلا بك في نادي الرجال، في البداية ظل غاضبا لكن بعد شهر واحد، شعرت أنه علم أنني كنت محقا".

إيفرا صاحب الـ38 عاما لعب لمانشستر يونايتد منذ يناير 2006 وحتى صيف 2014 قبل انضمامه إلى يوفنتوس.

النجم الفرنسي السابق واجه أرسنال في 21 مباراة بكل المسابقات فاز 13 مرة وتعادل 4 مرات وخسر 4، وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف.. تأجيل لقاء الأهلي والجونة أحد الحلول المقترحة في اجتماع الوزير

مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير

البدري: صلاح قائد للمنتخب؟ لم نُقرر حتى الآن.. وجلسة ستحسم كل شيء

الأهلي يعلنها: اجتماع الخطيب مع الوزير مستمر.. لا حل حتى الآن

الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية.. صلاح ومحرز يتواجدان مع ميسي ورونالدو وفان دايك