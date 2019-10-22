ستقبل وزارة الرياضة استقالة أي من أعضاء اللجنة الخماسية إذا تقدم بها بشكل رسمي، حسبما أوضح مصدر مسؤول داخل الوزارة لـFilGoal.com.

وزارة الرياضة بصفتها الجهة الحكومية ستقبل أي استقالة من أعضاء اللجنة الخماسية، مع إرسال نسخة منها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صاحب قرار تعيين اللجنة التي يرأسها عمرو الجنايني.

وعلم FilGoal.com أن عضوين من أعضاء اللجنة الخماسية هددا بالاستقالة، بجانب مدير إحدى اللجان، اعتراضا على القرار المحتمل بتأجيل مباراة الجونة والأهلي، ومعها بقية مباريات الدوري إلى انتهاء كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

اقرأ – خارطة الطريق التي سيعرضها وزير الرياضة على الجنايني لحل أزمة الدوري

وعلم FilGoal.com أن أشرف صبحي وزير الرياضة سيعرض خارطة طريق في اجتماع يوم الثلاثاء بعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري لحل أزمة الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الخارطة التي سيعرضها صبحي على الجنايني ستتضمن أن يكون اليوم الثلاثاء هو آخر أيام الدوري المصري قبل إيقافه وانطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبي استعدادا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر بين 8 و22 نوفمبر.

وبالتالي، سيعرض صبحي تأجيل مباراتي الجونة والأهلي، وإنبي والزمالك، مع استئناف الدوري بعد البطولة المؤهلة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بمباراة الأهلي والزمالك.

ولا يعد عرض صبحي الذي اجتمع بمحمود الخطيب رئيس الأهلي يوم الإثنين نهائيا، بل محل نقاش مع اللجنة الخماسية.

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