كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك انتظار الأخير الرد النهائي من الأمن لتحديد عدد الحضور أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل على استاد السلام في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "نحن ننتظر الرد النهائي من الأمن لأننا طلبنا زيادة الحضور الجماهيري أمام جينيراسيون".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "طلبنا حضور 15 ألف مشجع بدلا من 5 آلاف وننتظر موافقة الأمن".

وواصل "ننتظر الرد النهائي من أجل ختم التذاكر. وعلى الأرجح الرد سيكون قبل نهاية يوم الثلاثاء".

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات.

وفي حالة وصول الزمالك لدور المجموعات، سيتواجد الفريق رفقة مازيمبي وزيسكو يونايتد وبريميرو دي أجوستو.

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