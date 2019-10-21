تشكيل بيراميدز - فاروق يقود الهجوم.. وأنتوي وعيسى ومنصور ودونجا على الدكة

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي أمام الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري ويقود عبد الله السعيد الفريق.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإنتاج الحربي في الخامسة والنصف على ملعب السلام.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - رجب بكار - ولفريد كانون - عبد الله بكري

الوسط: عمر جابر - لومالا عبده - عبد الله السعيد - محمد فتحي - إريك تراوري

الهجوم: محمد فاروق

البدلاء: المهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - جون أنتوي - إسلام عيسى - عمر العيوني - نبيل عماد "دونجا" - دودو الجباس

ويحل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد مرور أربع جولات، وفشل الفريق في تحقيق الفوز بأخر مباراتين.

أما الإنتاج الحربي فيأتي في المركز الثامن برصيد ست نقاط.

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