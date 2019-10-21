علي دائي: رونالدو سيحطم رقمي.. لقد نجح فيما فشل فيه ميسي

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 15:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يؤمن علي دائي أسطورة كرة القدم الإيرانية، أن كريستيانو رونالدو هداف البرتغال سيحطم رقمه القياسي التاريخي.

دائي يتصدر قائمة الهدافين الدوليين برصيد 109 هدفا، رقم اعتقد البعض أنه غير قابل للتحطيم حتى هدده رونالدو مؤخرا بوصوله لـ 95 هدفا مع البرتغال.

وصرّح دائي لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية: "أنا فخور للغاية طالما صمد هذا الرقم القياسي، وأعتقد أنه فخر يشاركني فيه كل الشعب الإيراني".

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وأضاف: "الإيرانيون سعداء بما حققته في مسيرتي. في الواقع، هذا الرقم ليس لي، بل لشعبي بأكمله".

وأكمل: "لن أشعر بالإحباط لو تخطاني رونالدو، لأن الأرقام القياسية خُلقَت لتحطَم، هذا أمر سيحدث عاجلا أم آجلا".

وواصل: "أنا سعيد أن لاعبا عظيما مثله سيتخطاني، تعجبني طريقة تحركه في الملعب".

وواصل دائي الإشادة بـ رونالدو: "رونالدو لا يزال في أفضل مستوياته، أعتبره أحد أفضل 3 لاعبين على الإطلاق، ولا يمكنني أن أتمنى له سوى الأفضل".

وأفصح: "رونالدو ساهم في تطور منتخب بلاده بالسنوات الماضية، بينما فشل ليونيل ميسي في فعل ذلك مع الأرجنتين. ولذا أعتقد أنه سيكسر رقمي".

وأتم: "تحدي الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون أصعب من تحطيم رقمي، بسبب الأندية القوية في المسابقة التي تمتلك الطموح نفسه، لكن مع رونالدو، فرص يوفنتوس أكثر في التتويج".

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