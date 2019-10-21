البدري يدافع عن اختياره: منتخب بوتسوانا ليس ضعيفا

دافع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قراره باختيار منتخب بوتسوانا لمواجهته وديا في أول تجاربه مع الفراعنة.

وصرح البدري عبر قناة (القاهرة والناس) "لقد سبق أن واجهنا منتخب بوتسوانا 5 أو 6 مرات، وكانت النتيجة تشير إما بالتعادل أو الفوز بهدف أو اثنين، ما يعني أنه ليس فريقا ضعيفا بل مقبول".

وأضاف "كان لابد من التدرج في المستوى خاصة أن تجمع المنتخب هذه المرة بفكر جديد وأهداف وتطلعات مختلفة ووجوه جديدة وجهاز فني جديد".

وأشار البدري "كما أن الفريق لم يتجمع سوى 5 أيام فقط قبل موعد لقاء بوتسوانا".

وتابع المدير الفني للمنتخب "أرى أنها تجربة مفيدة، وأهدرنا العديد من الفرص، والهدف الذي سجلناه يبين مدى التنظيم والانتشار الجيد للفريق داخل أرض الملعب".

وأتم حسام البدري "لابد من دعم الجهاز الفني ولاعبي المنتخب لنحقق تطلعات الجماهير وآمالهم، لابد أن نتحدث بمنطقية ووعي ونكون منارة للجماهير، هناك البعض لديه وعي ويدرك أن من يتحدث بشكل سلبي لديه أغراض غير إيجابية".

يذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا يوم 15 نوفمبر المقبل.

ويبدأ معسكر الفراعنة في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري نظرا لتوقف الدوري لخوض المنتخب الأوليمبي كأس أمم إفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المعوقات في عدم وجود اللاعبين المحترفين قبل 11 نوفمبر وهو موعد بداية الأجندة الدولية وبالتالي غيابهم عن الجزء الأول من المعسكر وانضمامهم قبل لقاء كينيا بثلاثة أيام فقط.



































































































































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