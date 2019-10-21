كريستيانو رونالدو: يوفنتوس تطور من الناحية الهجومية.. الجوائز الجماعية أفضل من الفردية

يرى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أن فريقه تطور من الناحية الهجومية هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، وشدد على أن التتويج بالألقاب مع الفريق أفضل من الجوائز الفردية.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة لوكوموتيف موسكو: "الفريق لديه ثقة كبيرة وتغيرنا كثيرا هذا الموسم".

وأضاف "تغيرنا للأفضل ونحن نشعر بتحسن بمرور الأيام، هدفنا الفوز في مباراة الغد والمرور للمرحلة المقبلة".

ويستضيف يوفنتوس فريق لوكومتيف موسكو في التاسعة من مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتابع رونالدو "هذا الموسم نلعب كرة هجومية بشكل أكبر ونستخدم نظام جديد وهو مفضل بالنسبة لي مثل كل عناصر الفريق".

وشدد رونالدو "كل عام بمثابة تحدي ونحن نعمل من أجل الفوز بالألقاب، التتويج بالجوائز الجماعية أفضل من الفردية".

وعن تخطي حاجز الـ700 هدفا أوضح رونالدو "هذا أمر عظيم، لكن الأولوية في الوقت الحالي لفريق يوفنتوس، أريد مساعدته بتسجيل وصناعة الأهداف لنتوج بالألقاب".

وتابع "الفوز في المباريات وتسجيل الأهداف يجعلني سعيدا، كل هذا يحفزني لتقديم أفضل ما لدي في التدريبات والمباريات".

وأوضح "العمر مجرد رقم، وهذا ما يظهر في أدائي، باولو ديبالا وجونزالو إيجوايين لاعبان رائعان والجميع قادر على صناعة الفارق".

وأتم كريستيانو تصريحاته "لا أظن أن الفريق يلعب بشكل مختلف عندما لا أكون مشاركا، كل لاعب في الفريق لديه دور لذلك نحن فريق جماعي".

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