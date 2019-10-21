رئيس الحكام الإيطالي: لمسة دي ليخت سليمة.. من يرى عكس ذلك فليتوقف عن الذهاب للملعب

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 12:21

كتب : FilGoal

دي ليخت

يصر مارسيلو نيتشي رئيس لجنة الحكام الإيطالية أن لمسة الكرة ليد ماتياس دي ليخت لم تكن ركلة جزاء أبدا ومن يرى عكس ذلك عليه التوقف عن الذهاب للمباريات.

وأثار دي ليخت جدلا كبيرا خلال فوز يوفنتوس 2-1 على بولونيا مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

لكن رئيس لجنة الحكام اتفق مع حكم المباراة وحكم الفيديو وشدد أنهما طبقوا القواعد بشكل صحيح.

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وقال نيتشي في تصريحات لإذاعة أنشيو سبورت: "وفقا للقوانين، فهذه لا تستحق أي عقوبة".

وشدد "القواعد واضحة، وأتمنى أن يفهم المشجعون القوانين ويقبلون القرارات".

وأضاف رئيس لجنة الحكام "كل من يعتقد أن القرار تم تطبيقه على أساس لون القميص، عليه أن يتوقف عن الذهاب إلى المباريات".

وتابع "الحكام يطبقون القواعد بشكل جيد، وربما لا يعرف الخبراء القوانين الجديدة بشكل جيد وهناك التباس حول كرات اليد لكن الأمر واضح للغاية".

وأتم نيتشي تصريحاته "الحكام يقومون بعمل جيد، ونتحدث كثيرا عن العنصرية لكن عندما يتعرض الحكم لهجوم شفهي فلا نفاجأ إذا تحول الهجوم تعدي بالضرب، يجب ألا ننسى الأدوار التي يلعبها كل منا".

وينفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر، ويعتبر الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري.

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