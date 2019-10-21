جوارديولا: لسنا مؤهلين للمنافسة على دوري الأبطال

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 11:31

كتب : FilGoal

جوارديولا

في الموسم الماضي، كان ناديان إنجليزيان يتنافسان في نهائي دوري أبطال أوروبا، في الدوري الأوروبي نفس الأمر، فهل من الممكن استبعاد بطل الدوري الإنجليزي من المنافسة على لقب قاري؟

هذا ما يقوله جوسيب جوارديولا، الذي هيمن على الألقاب المحلية في الموسم الماضي، لا يرى ناديه مؤهلا للفوز بلقب الأبطال.

وصرح الإسباني في حديثه للصحفيين "يتكلم الناس عن دوري الأبطال، هذا الهدف. لازلنا غير مستعدين".

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وواصل المدرب المتوج بالبطولة في 2009 و2011 مع برشلونة "نصنع فرصا كثيرا، لا نستقبل أهدافا، لكن بمقدورنا التحسن. سجلنا كثيرا في آخر موسمين ولا أشك في قدرتنا التهديفية، لكن علينا المضي قدما، العمل على ذلك".

واستمر المدرب الأسبق لبايرن ميونيخ "نهدر فرصا كثيرة وأضعنا العديد من الكرات في منطقة جزاء كريستال بالاس. علينا أن نكون أكثر حدة".

ويستعد سيتي للجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا حين يستضيف أتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء في ملعب مدينة مانشستر.

ولا يجد سيتي صعوبة في تصدر مجموعته بالبطولة، جمع 6 نقاط في أول جولتين بإسقاط شاختار دونتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي.

وكان سيتي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي لكن الفيديو ألغى هدفا متأخرا لرحيم ستيرلينج ليظفر توتنام بالتأهل.

وسيتي مع جوارديولا مرشح بارز للفوز بدوري الأبطال في ظل سيطرته على الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

ولم يكتف الفريق بالدوري مع "بيب"، في الموسم الماضي توج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد وكأس الدرع الخيرية.

وافتتح الموسم الحالي بالفوز مرة أخرى بالدرع الخيرية، وحاليا يحتل وصافة الدوري بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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