الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية اليوم الإثنين

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 11:25

كتب : FilGoal

بالون دور

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن إعلانها قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية (بالون د'ور) مساء اليوم الإثنين.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وأوضحت صحيفة فرانس فوتبول أن الإعلان عن الأسماء المرشحة للجائزة سيكون في السادسة من مساء اليوم.

وتعلن الصحيفة الفرنسية عن قائمة تضم 30 لاعبا مرشحين للكرة الذهبية، والتي حصدها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد العام الماضي.

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وتم اختيار المرشحين عن طريق 180 صحفيا على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اللاعب الفائز بلقب الكرة الذهبية يوم 2 ديسمبر المقبل في حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتساوى كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعدد 5 ألقاب لكل منهما كأكثر المتوجين بالكرة الذهبية.

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