الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية اليوم الإثنين

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن إعلانها قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية (بالون د'ور) مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت صحيفة فرانس فوتبول أن الإعلان عن الأسماء المرشحة للجائزة سيكون في السادسة من مساء اليوم.

وتعلن الصحيفة الفرنسية عن قائمة تضم 30 لاعبا مرشحين للكرة الذهبية، والتي حصدها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد العام الماضي.

وتم اختيار المرشحين عن طريق 180 صحفيا على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اللاعب الفائز بلقب الكرة الذهبية يوم 2 ديسمبر المقبل في حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتساوى كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعدد 5 ألقاب لكل منهما كأكثر المتوجين بالكرة الذهبية.

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