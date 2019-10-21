نهاية الرحلة؟ تقرير: ريال مدريد تواصل مع مورينيو ليخلف زيدان

خسارة قاسية في باريس وفوز لم يتحقق على فريق متواضع في سانتياجو برنابيو، سقوط أمام ريال مايوركا كلفه التراجع لوصافة الدوري، أيام صعبة يعيشها النادي الملكي.

وهو ما جعل الإدارة تفكر في الاستغناء عن خدمات بطل الثلاثية التاريخية، زين الدين زيدان.

فيقول البرنامج التلفزيوني الإسباني إل شيرينجيتو إن الفريق العاصمي تواصل بالفعل مع المدرب جوزيه مورينيو، ليخلف الأخير زيدان في مقعد الرجل الأول بالنادي.

لا يريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الانتظار ليجد الفريق يعاني فيما تبقى من الموسم، يفكر في إعادة مورينيو لعله يصلح أوضاع البيت الأبيض.

زيدان، بطل الدوري مع ريال مدريد في 2017، الرجل الذي قاد النادي لثلاثة تتويجات متتالية بلقب دوري أبطال أوروبا، يترنح معه الفريق ويحقق نتائج متذبذبة تهدد موسمه.

11 مباراة خاضها زيدان في الموسم الحالي، فاز في 5 فقط، خسر مرتين، الأولى أمام باريس سان جيرمان بثلاثية دون رد أثارت دهشة عشاق الملكي، والثانية يوم السبت على يد مايوركا في الليجا.

يحتل ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي بـ13 تتويجا في دوري الأبطال، المركز الأخير في مجموعته بالبطولة القارية، بعد خسارة في باريس وتعادل في مدريد أمام كلوب بروج البلجيكي.

وفي الدوري، فقد الصدارة لصالح غريمه اللدود برشلونة، تفصل بينهما نقطة.

زيدان كان ملجأ بيريز لينقذ ريال مدريد في الموسم الماضي، عانى النادي الأمرين مع جولين لوبيتيجي ومن بعده سانتياجو سولاري.

لكن حتى الآن الولاية الثانية لأحد أفضل من لعبوا كرة القدم تختلف كثيرا عما فعله حين قاد النادي في المرة الأولى من 2015 إلى 2018.

لذلك قد يكون بيريز اتجه لمورينيو، الذي لا يدرب الآن، ليعود إلى ميرينجي، النادي الذي توج معه بثلاثة ألقاب منها الدوري في موسم 2011-2012.

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