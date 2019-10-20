الدرجة الثانية – اشتباكات وبطاقات حمراء و"ريمونتادا" حصيلة الجولة الأولى لمجموعة الصعيد

انتهت مباريات الجولة الأولى في مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية المصري. جولة شهدت إثارة كبيرة وأهداف عديدة.

وشهدت الجولة تسجيل 15 هدفا خلال 6 مباريات. تعادل سلبي وحيد ضمن ثلاثة تعادلات، إلى جانب 3 انتصارات.

فريق بني سويف اكتسح الصاعد حديثا للدرجة الثانية شبان قنا برباعية مقابل لا شيء.

سجل محمود بكري هدفين في الدقيقتين 30 و60 بينما أحرز الوافد الجديد حسام البدري الهدف الثالث في الدقيقة 87 قبل أن يختتم حسام عيسى الرباعية.

وفي لقاء آخر بين ديروط وتليفونات بني سويف، وقعت أحداث شغب كبيرة بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تقدم محمد أدم لـ ديروط أولا في الدقيقة 53 عقب مشاركته بـ 4 دقائق فقط في اللقاء، قبل أن يتعادل مصطفى كشري للتليفونات.

الدقائق الأخيرة شهدت إثارة كبيرة. التليفونات تقدم قبل أن يتعادل محمود عيسى في اللحظات الأخيرة لـ ديروط.

وبعد الهدف نشبت اشتباكات بين لاعبي الفريقين، قبل أن تتدخل الأجهزة الفنية لاحتواء الموقف مع دخول الجماهير أرضية الملعب.

التعادل السلبي الوحيد في الجولة كان في لقاء المنيا وسوهاج.

بينما ظهرت البطاقات الحمراء بكثرة في لقاء طهطا أمام بترول أسيوط.

وانتصر بترول أسيوط على طهطا بهدفي أحمد ترك، في لقاء شهد 3 بطاقات حمراء.

البطاقات الحمراء بالكامل كانت من نصيب طهطا. فخرج إبراهيم الكروي مطرودا، نفس حال محمد صادق.

بينما طُرد المدرب العام لطهطا أسامة البلم بسبب الاعتراض.

وصنع محمد محسن أبو جريشة مدرب الفيوم أول "ريمونتادا" في دوري الدرجة الثانية، بعدما انتصر فريقه على الألومنيوم 2-1.

الألومنيوم وجد نفسه متأخرا في البداية مع انطلاق الشوط الثاني، قبل أن ينجح في تعديل النتيجة عن طريق أحمد عبد الباقي في الدقيقة 86.

وسجل رأفت عبد العظيم هدف الانتصار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي لقاء آخر تعادل فريق الإعلاميين مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

أحمد حسني سجل أولا للإعلاميين وكتب الهدف الأول في المسابقة، قبل أن يتعادل عمرو عزت لصالح البنك الأهلي.

وفيما يلي كل نتائج مباريات الجولة الأولى في مجموعة الصعيد:

الفيوم (2) – (1) الألومنيوم

بني سويف (4) – (0) شبان قنا

بترول أسيوط (2) – (0) طهطا

الإعلاميين (1) – (1) البنك الأهلي

ديروط (2) – (2) تليفونات بني سويف

المنيا (0) – (0) سوهاج

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