خاص أخطر دوري في العالم – لماذا ميدو أفضل مدرب في الجولة الرابعة

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 20:03

كتب : FilGoal

أمير عبد الحليم - أخطر دوري في العالم

مباراة من الجولة الخامسة تقام ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري. هو فعلا أخطر دوري في العالم.

أهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج "أخطر دوري في العالم"، ونتحدث فيها عن أبرز ما حدث في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك كان اللاعب الأفضل في الجولة، فيما كان حرس الحدود الفريق الأفضل بعدما فاز على الإسماعيلي على أرض الدراويش.

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أمير عبد الحليم يختار معكم الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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