مباراة من الجولة الخامسة تقام ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري. هو فعلا أخطر دوري في العالم.

أهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج "أخطر دوري في العالم"، ونتحدث فيها عن أبرز ما حدث في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك كان اللاعب الأفضل في الجولة، فيما كان حرس الحدود الفريق الأفضل بعدما فاز على الإسماعيلي على أرض الدراويش.

أمير عبد الحليم يختار معكم الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

طالع أيضا:

ماذا قال مورينيو عن غياب صلاح ضد يونايتد

متى يعود صلاح للمشاركة مع ليفربول؟

المقاولون العرب يناشد الأهلي

مرتضى: أخطرنا كاف برفض لعب السوبر في قطر

رئيس الزمالك يهدد في حال رفض الأهلي مواجهة الجونة