بالفيديو - إنتر يتخطى عقدة ساسولو في مباراة السبعة أهداف.. ويطارد يوفنتوس في الدوري

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 14:38

كتب : FilGoal

لوكاكو ومارتينيز - إنتر

نجا فريق إنتر وحقق فوزه على ساسولو بنتيجة 4-3 ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وكان إنتر قد تقدم 4-1 قبل أن يعود ساسولو بهدفين متتاليين، وكان قريبا من التعادل في الدقائق الأخيرة.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 2، وعادل دومينيكو بيراردي النتيجة في الدقيقة 16 قبل أن يسجل روميلو لوكاكو الهدفين الثاني والثالث لإنتر في الدقيقتين 38 و45 وكان الثالث من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة

ضربة مُوجعة لـ إنتر.. تجدد إصابة سينسي في الجول يكشف تفاصيل اتفاقيتي الأهلي مع يوفنتوس وإنتر.. تركيز على الناشئين ولقاء ودي تقرير - إنتر قلق من تعطيل يونايتد لصفقة ماتيتش المجانية رئيس ساسولو: برشلونة كان يريد سينسي لكن إنتر كان أسرع

وفي الدقيقة 71 سجل لاوتارو مارتينيز هدف الثاني من ركلة جزاء، ولكن رغم ذلك سجل ساسولو هدفين في الدقيقتين 74 و82.

ويعتبر ساسولو عقدة فريق إنتر في السنوات الأخيرة، إذ لم يفز إنتر سوى في مباراة وحيدة في أخر 9 مباريات وتعرض للخسارة 7 مرات.

وحقق إنتر فوزه الأول على ساسولو منذ ديسمبر 2016 عندما فاز بهدف دون رد.

ورفع إنتر رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر،أما ساسولو فتجمد رصيده عند ست نقاط.

طالع أيضا

مرتضى: أخطرنا كاف برفض لعب السوبر في قطر

رئيس الزمالك يهدد في حال رفض الأهلي مواجهة الجونة

طالع موعد قمة ليفربول ويونايتد الأحد

4 أشياء تعلمناها من سقوط ريال مدريد أمام مايوركا

أمير مرتضى يفسر غضب لاعبي الزمالك

جوارديولا ينتقد VAR

إنتر يوفنتوس لوكاكو لاوتارو مارتينيز

نرشح لكم

أخر الأخبار

الجونة لـ في الجول: اتحاد الكرة أبلغنا رفض تأجيل مباراة الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - عودة كروس وهازارد.. واستمرار غياب بيل في موقعة إسطنبول 39 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي – إصابة عاشور وتأهيل مستمر لـ مروان محسن 43 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - الـVAR ينصف يونايتد ويمنع ليفربول 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رغم بيان الأهلي.. لجنة الحكام تُعلن حكم لقاء الجونة والمارد الأحمر ساعة | مصر
مورينيو: غياب صلاح ميزة كبيرة لمانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 3 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 4 رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة

قد ينال إعجابك