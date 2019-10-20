بالفيديو - إنتر يتخطى عقدة ساسولو في مباراة السبعة أهداف.. ويطارد يوفنتوس في الدوري

نجا فريق إنتر وحقق فوزه على ساسولو بنتيجة 4-3 ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وكان إنتر قد تقدم 4-1 قبل أن يعود ساسولو بهدفين متتاليين، وكان قريبا من التعادل في الدقائق الأخيرة.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 2، وعادل دومينيكو بيراردي النتيجة في الدقيقة 16 قبل أن يسجل روميلو لوكاكو الهدفين الثاني والثالث لإنتر في الدقيقتين 38 و45 وكان الثالث من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 71 سجل لاوتارو مارتينيز هدف الثاني من ركلة جزاء، ولكن رغم ذلك سجل ساسولو هدفين في الدقيقتين 74 و82.

ويعتبر ساسولو عقدة فريق إنتر في السنوات الأخيرة، إذ لم يفز إنتر سوى في مباراة وحيدة في أخر 9 مباريات وتعرض للخسارة 7 مرات.

وحقق إنتر فوزه الأول على ساسولو منذ ديسمبر 2016 عندما فاز بهدف دون رد.

ورفع إنتر رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر،أما ساسولو فتجمد رصيده عند ست نقاط.

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