بالمواعيد.. 3 حلول للخروج من أزمة الدوري

وقع الدوري المصري بين شقي الرحى بعد أزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأسباب أمنية، وبيان الأهلي بعدم لعب أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك.

ويستعرض FilGoal.com بعض الحلول التي قد تُنهي الأزمة، وتتطلب تضحية من الجميع بشكل متساو لإنقاذ المسابقة وإعادتها للانتظام.

وإليكم الحلول..

الحل الأول: تغيير فترات الراحة للأهلي والزمالك

بحسب هذا الحل، يتم تأجيل الجولة السادسة لنهاية الدور الأول، مع لعب الأهلي ضد الجونة يوم 23 أكتوبر في موعد المباراة المحددة ضمن الجولة الخامسة، ويلعب الزمالك ضد إنبي يوم 28 أكتوبر.

وهنا، يتقابل الأهلي والزمالك يوم 25 نوفمبر، بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، اليوم الذي من المفترض أن يجمع بين الزمالك وبيراميدز.

هذا الحل سيتضمن ضغطا لمباريات الزمالك في ظل مواجهته لجينيراسيون فوت يوم 24 أكتوبر، ولكنه في المقابل سيحصل على فترة راحة أكبر من الأهلي بين دورين المسابقة.

هذا، ولأن طبقا لهذا الحل، سيواجه الأهلي كل من وادي دجلة، المؤجلة من الجولة السابعة التي سيقابل فيها الأهلي الزمالك، والمصري (المؤجلة من الجولة السادسة) يومي 26 و29 يناير بين دورين المسابقة، بينما يقابل الزمالك بيراميدز فقط يوم 26 أو 29 يناير.

وبهذا الحل، يعود الدور الثاني يوم 2 فبراير.

الحل الثاني: التقديم

هذا الحل سيتضمن تقديم مواجهة وادي دجلة والأهلي (الجولة السابعة) من يوم 25 نوفمبر إلى 28 أكتوبر، موعد مواجهة الأهلي والمصري (الجولة السادسة) المؤجلة لانشغال أبناء بورسعيد بمواجهة كوت دي أور في الكونفدرالية.

بنفس الشكل، سيواجه الأهلي الزمالك يوم 25 نوفمبر بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ولا يبقى من المؤجلات سوى مباراتي الأهلي ضد المصري، والزمالك ضد بيراميدز (المؤجلة للعب مباراة القمة في يومها بحسب الجدول الموجود حاليا)، ومن الممكن أن يقاما يوم 26 يناير.

وفي هذا الحل، يبدأ الدور الثاني مع نهاية يناير أو بداية فبراير.

الحل الثالث: تنازل الأهلي عن بيانه واتفاق على دور ثان بلا تأجيلات

من الحلول التي يطرحها FilGoal.com، هي موافقة الأهلي على لعب مباراة القمة يوم 26 أو 29 يناير بين دورين المسابقة.

وهنا، يتنازل الأهلي عن بيانه ويلعب مبارياته بشكل طبيعي حتى نهاية الدور الأول ومواجهة الزمالك، مع الحصول على وعد بانتظام المسابقة بشكل أكبر في الدور الثاني.

مع العلم، أنه في هذه الحالة سيتقابل الأهلي والزمالك بعد فترة وجيزة في الجولة 21 من المسابقة.

**كل الحلول السابقة قابلة للتغير مع تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك.