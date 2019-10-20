فيديو في الجول - ماذا تقول لوائح لجنة المسابقات لو لم يذهب الأهلي لمباراة الجونة

بعدما أعلن الأهلي في بيان رسمي عدم خوضه أي مباراة في الدوري قبل لعب مباراة الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة، وإعلان الجونة أنه سيذهب للملعب بشكل طبيعي لمباراة الجولة الخامسة ضد الأحمر يوم الأربعاء المقبل، ماذا تقول لائحة لجنة المسابقات في ذلك الأمر؟

تقول اللائحة في مادتها رقم 46 إن انسحاب فريق من مباراة واحدة في الدوري يحدث بعد عدم تسليم بطاقات اللاعبين بعد 20 دقيقة من موعد بداية المباراة، وعقوبته هي اعتبار الفريق مهزوما في المباراة 2-0.

وكذلك، يُخصم من رصيد الفريق المنسحب 3 نقاط أخرى بنهاية الموسم مع إعادة ترتيبه في الجدول برصيده الجديد ناقص الـ3 نقاط المخصومة.

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ويضاف إلى تلك العقوبات غرامة مالية، وصلت إلى 200 ألف جنيه بحسب إعلان اتحاد الكرة في عام 2017.

ماذا لو استمر انسحاب الفريق لمباراة أخرى، أو من الدوري ككل؟

حينها، يتم حرمان الفريق من المشاركة في المسابقات الكروية لمدة موسم، قبل أن يعود من الدرجة الرابعة، أدنى درجة للمسابقات المنظمة من اتحاد الكرة المصري.

وفي وقت سابق، أصدر الأهلي بيانا رسميا يشدد فيه أنه "لن يخوض أية مباراة في الدوري، قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة".

بيان الأهلي أكد أنه "يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية"، لكنه يرفض أن يستثمر "البعض، الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

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