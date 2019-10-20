كلوب عن مواجهة صلاح لـ يونايتد مرة أخرى: لا أعرف فيما يفكر

قلل يورجن كلوب مدرب ليفربول من شأن عدم تسجيل لاعبه محمد صلاح أي هدف حتى الآن في شباك مانشستر يونايتد، مشيرا إلى قدرته على الفوز يوم الأحد في ملعب أولد ترافورد حين يحل ضيفا على الأخير.

وصرح الألماني في حوار مع صحفيين "من الصعب معرفة فيما يفكر (صلاح). لو قال لي أحد إنه لم يسجل أبدا أمام يونايتد لقلت: حقا؟ حتى لو مر وقت طويل لم تسجل فيه أمام منافس ما، ستأتي لحظة تبدأ معها في التسجيل أمامه".

وواصل المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند "كل هذه المباريات بمثابة اختبارات قوية. لا أرى المواجهة اختبارا خاصا له لكنها صعبة. أحيانا ستواجه تحديات من الطراز القديم وعليك أن تستعد لها".

واستمر كلوب "الفوز في أولد ترافورد ليس خطوة علينا القيام بها وإلا لن نتتطور، لا. لكن معي، هذا أمر لم نحققه بعد. هذا الفريق كتب تاريخه الخاص. علينا أن نلعب أفضل كرة قدم، بـour biggest balls، الاستعداد لكل التحام، القتال على كل كرة، كل هذه الأشياء. هذا ما علينا فعله. حين ذهبت إلى أولد ترافورد أول مرة كان الأمر صعبا. لم يتوقع أحد أن نفوز، تغير الأمر الآن. لدينا فرصة للفوز أمام أي منافس وفي أي مكان".

عصر الأحد في مدينة مانشستر، فريق ليفربول على موعد مع مواجهة كلاسيكية قوية يأمل فيها الفوز ليواصل مسيرته الممتازة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد 8 انتصارات في 8 جولات.

والمباراة تمثل مواجهة خاصة لصلاح نجم منتخب مصر لأنه لم يسجل بعد في شباك فريق الشياطين الحمر. (طالع سجل صلاح أمام يونايتد)

وفاز صلاح على يونايتد مرة وخسر مرة من إجمالي 4 مواجهات.

وكفة ليفربول أرجح للفوز بالمباراة نظرا لتذبذب نتائج يونايتد الذي يحتل المركز 14 في ترتيب الدوري وجمع 9 نقاط فقط.

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