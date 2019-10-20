جوارديولا: يجب أن أشكر فيرناندينيو ورودري بعد الفوز على كريستال بالاس

وجه جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الشكر للثنائي فيرناندينيو ورودريجو بعد فوز فريقه على كريستال بالاس.

رودريجو هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي فيرناندينيو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس 2-صفر في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب سيلهريست بارك.

وشارك ثنائي الوسط فيرناندينيو ورودري في قلب الدفاع نظرا لإصابة إيمريك لابورت وغياب نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز.

وقال جوارديولا: "يجب أن أشكرهما لأنه من الصعب أن تلعب في غير مركزك أمام مجموعة مميزة من المهاجمين مثل ويلفريد زاها وجوردان أيو وكريستيان بينتيكي، وبالفعل لقد قدموا أداء جيد".

وأضاف "لا يزال الموسم طويل وسنستخدم كل اللاعبين، أوتاميندي عائد من المشاركة مع منتخب الأرجنتين ويعاني من إرهاق، بينما عاد ستونز للتو من الإصابة ومن الصعب أن يلعب بعد غياب لفترة طويلة.

وعن مشاركة جابريال جيسوس في الهجوم بدلا من أجويرو قال "لدينا ثنائي هجوم لا يصدق وبالتأكيد لن أتحدث عن أهمية أجويرو بالنسبة لنا وبالنسبة لهذا النادي".

وواصل "عندما يلعب أجويرو يقدم مستوى جيد وعندما يشارك جيسوس يظهر أيضا بمستوى جيد، والقرار في النهاية لي".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

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