جوارديولا: يجب أن أشكر فيرناندينيو ورودري بعد الفوز على كريستال بالاس

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 00:45

كتب : FilGoal

رودريجو - مانشستر سيتي

وجه جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الشكر للثنائي فيرناندينيو ورودريجو بعد فوز فريقه على كريستال بالاس.

رودريجو هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

فيرناندينيو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس 2-صفر في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب سيلهريست بارك.

وشارك ثنائي الوسط فيرناندينيو ورودري في قلب الدفاع نظرا لإصابة إيمريك لابورت وغياب نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز.

أخبار متعلقة

4 أشياء تعلمناها من فوز مايوركا على ريال مدريد.. لا تحتاج إلى معجزة لإيقاف الملكي جوارديولا غاضبا من الـVAR: محبط منذ فترة طويلة قبل مواجهة ليفربول.. سولشاير: أثق أننا لن ننتظر 30 عاما لكي نفوز بلقب الدوري

وقال جوارديولا: "يجب أن أشكرهما لأنه من الصعب أن تلعب في غير مركزك أمام مجموعة مميزة من المهاجمين مثل ويلفريد زاها وجوردان أيو وكريستيان بينتيكي، وبالفعل لقد قدموا أداء جيد".

وأضاف "لا يزال الموسم طويل وسنستخدم كل اللاعبين، أوتاميندي عائد من المشاركة مع منتخب الأرجنتين ويعاني من إرهاق، بينما عاد ستونز للتو من الإصابة ومن الصعب أن يلعب بعد غياب لفترة طويلة.

وعن مشاركة جابريال جيسوس في الهجوم بدلا من أجويرو قال "لدينا ثنائي هجوم لا يصدق وبالتأكيد لن أتحدث عن أهمية أجويرو بالنسبة لنا وبالنسبة لهذا النادي".

وواصل "عندما يلعب أجويرو يقدم مستوى جيد وعندما يشارك جيسوس يظهر أيضا بمستوى جيد، والقرار في النهاية لي".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

طالع أيضا

تصريحات نارية من عماد النحاس بعد الخسارة أمام الزمالك

مايوركا يحبس ريال مدريد

ساسي.. فعل كل شيء أمام المقاولون العرب

ماذا قال زيدان بعد خسارة ريال مدريد

زيزو ينصر الزمالك

جوارديولا مانشستر سيتي فيرناندينيو رودريجو

نرشح لكم

أخر الأخبار

مرتضى: خاطبنا الكاف لرفض خوض السوبر في قطر.. ولن نلعب القمة يوم 28 أكتوبر ساعة | الدوري المصري
رئيس الزمالك: لن نستكمل الدوري لو تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة ساعة | الدوري المصري
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-10-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وقمة نارية منتظرة 2 ساعة | أوروبا
جوارديولا: يجب أن أشكر فيرناندينيو ورودري بعد الفوز على كريستال بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
4 أشياء تعلمناها من فوز مايوركا على ريال مدريد.. لا تحتاج إلى معجزة لإيقاف الملكي 3 ساعة | أوروبا
جوارديولا غاضبا من الـVAR: محبط منذ فترة طويلة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 3 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 4 رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة

قد ينال إعجابك