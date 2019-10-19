زيزو يصنع عودة الزمالك للانتصارات في لقاء "الأصفر والأحمر" أمام المقاولون

تألق أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك ليسجل ويصنع أمام المقاولون العرب ويُعيد الفارس الأبيض لسكة الانتصارات من جديد.

الزمالك انتصر على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في لقاء من الجولة الخامسة في الدوري المصري.

المقاولون العرب تقدم أولا عن طريق محمد سالم في الدقيقة 12، إلا أن زيزو رفض تعثر فريقه ليقود لقلب الطاولة.

زيزو صنع أولا لـ فرجاني ساسي الذي تعادل لـ الزمالك في الدقيقة 15، قبل يطلق تسديدة لا تصد ولا ترد هزت الشباك في الدقيقة 34 وكتبت انتصار فريقه.

وشهدت المباراة وابل من البطاقات الملونة هنا وهناك.

فرجاني ساسي خرج مطرودا بعد حصول على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 56 وثانية في الدقيقة 83.

وخرج سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب هو الآخر مطرودا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ووصل الزمالك للنقطة العاشرة في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة.























































































































البداية

اعتمد ميتشو على مصطفى محمد في خط الهجوم وخلفه الثلاثي محمد أوناجم وزيزو ويوسف إبراهيم "أوباما".

بينما عاد طارق حامد للمشاركة في وسط الملعب بجانب فرجاني ساسي، نفس حال محمود علاء الذي ظهر بجانب محمود حمدي "الونش".

تشكيل الزمالك - محمد أوناجم ومصطفي محمد يقودان خط الهجوم أمام المقاولون العرب #في_الدوري pic.twitter.com/BfbWpbAIuq — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2019

السيطرة كانت لصالح الزمالك في أول 10 دقائق من المباراة، مع محاولات للاستفادة من الكرات الثابتة على مرمى محمود أبو السعود.

هدف عكس التيار ورد السريع

وعلى الرغم من الاستحواذ التام لصالح الزمالك، إلا أن شباك الفارس الأبيض اهتزت أولا في الدقيقة 12 لصالح المقاولون العرب.

محمد سالم استغل عرضية أرضية من سيف الدين الجزيري مع تخبط بين دفاع الزمالك ومحمد عواد، ليهز شباك الأبيض.

المقاولون العرب يتقدم بفضل لاعب الزمالك الأسبق، الذي سجل ورفض الاحتفال.

لكن رد الزمالك لم يتأخر كثيرا والسبب زيزو وفرجاني ساسي.

ركلة ركنية حولها أحمد سيد "زيزو" على رأس فرجاني ساسي والأخير هز الشباك بنجاح وكتب التعادل لـ الزمالك في الدقيقة 15.

هدف جاء معه اعتراضات من جانب لاعبي المقاولون العرب، ليشهر الحكم بطاقته الصفراء في وجه محمود أبو السعود.

الهدف الذي فتح طريق العودة لتقدم الزمالك.. رأسية ساسي في الشباك 📸 pic.twitter.com/xoF8wT8Xn4 — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2019

بووووووم

زيزو الذي صنع هدف التعادل لـ الزمالك أمام المقاولون، عاد بنفسه ليضع الفارس الأبيض في المقدمة.

تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من زيزو هزت شباك أبو السعود في الدقيقة 34.

تسديدة زيزو الصاروخية كتبت هدفه الثاني في الدوري المصري هذا الموسم.

زيزو تحت قيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك سجل هدفين وصنع هدفين في 4 مباريات في الدوري حتى الآن.

سجل هو الأفضل لـ زيزو طوال مسيرته الكروية.















































وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول حالات مناوشات بين لاعبي الفريقين، وفي النهاية انتهى الشوط 2-1 لصالح الزمالك.

نهاية شوط لم تمنع الحكم من إشهار بطاقته الصفراء في وجه إبراهيم صلاح بعد صافرة النهاية بسبب الاعتراض.

الشوط الثاني

البطاقات الصفراء استمرت في الشوط الثاني. بطاقة جديدة من نصيب عبد الوهاب إسماعيل لاعب المقاولون بعد تدخله ضد أوناجم.

وفي الدقيقة 56 حصل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على بطاقة صفراء هي الثالثة له هذا الموسم.

وتأكد غياب فرجاني ساسي عن مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري، والتي من المنتظر أن تكون أمام إنبي.

وشارك خالد بوطيب مهاجم الزمالك في الدقيقة 63 بدلا من مصطفى محمد، مع مشاركة محمد مجلي بدلا من أحمد الشيمي.

ودفع عماد النحاس بـ محمد طلعت بدلا من عبد الله ياسين في الدقيقة 73.

وكاد فرجاني ساسي أن يسجل الثالث لـ الزمالك ولكن تسديدة الدقيقة 76 جاءت ضعيفة.

السيطرة تحولت لصالح المقاولون منذ الدقيقة 70 ولكن دون تشكيل خطورة تذكر على مرمى عواد، بينما اعتمد الزمالك على انطلاقات أوناجم.

وفي الدقيقة 80 دفع ميتشو بـ إمام عاشور بدلا من أوناجم، كتغيير جديد لـ الزمالك.

طرد هنا.. وآخر هناك

وتعرض فرجاني ساسي للطرد في الدقيقة 83 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

طرد ساسي هو الأول له في مسيرته مع الزمالك، والأول له منذ 1861 يوما.

آخر مرة تعرض ساسي للطرد كان مع الصفاقسي التونسي ضد الإفريقي في الـ 14 من شهر سبتمبر من عام 2014، وقتها خرج مطرودا بنفس الطريقة.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع، شهدت خروج سيف الدين الجزيري مطرودا بعد كرة بالكوع مع أشرف بنشرقي.

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