أرقام في الجول - ساسي ضد المقاولون.. فعل كل شيء وخرج مطرودا

سجل وتألق في الهجوم والدفاع وخرج مطرودا.. فرجاني ساسي لاعب الزمالك فعل كل شيء في مباراة المقاولون العرب.

وقدم فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي مستوى مميز في فوز فريقه الزمالك على المقاولون بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

المقاولون سجل هدف التقدم قبل أن يتعادل الزمالك برأسية ساسي ثم يسجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز.

النجم التونسي لم يكتف بتسجيل هدف التعادل لفريق، بل خرج أيضا من المباراة مطرودا بعد حصوله على إنذارين، ليكون بذلك فعل كل شيء في المباراة.

الطرد هو الثاني في مسيرة ساسي والأول له مع الزمالك والأول أيضا منذ عام 2014.

ويقدم لكم FilGoal.com أرقام ساسي في المباراة.

لعب ساسي 83 دقيقة سجل خلالهم هدف التعادل للزمالك في شباك المقاولون.

ارتكب ساسي 5 أخطاء ضد لاعبي المقاولون، بينما حصل على مخالفة واحدة فقط.

وكانت له 62 تمريرة متنوعة منهم 56 بشكل صحيح بنسبة نجاح 90%.

أما تمريراته القصيرة كانت 60 منهم 56 صحيح بنسبة نجاح 93%.

اتجاهات تمريرات ساسي جاءت بواقع 20 للأمام و17 للخلف و19 بجانب الملعب.

وكانت له 5 محاولات على المرمى منهم 2 بين القائمين والعارضة.

ونجح ساسي في المراوغات مرتين أمام لاعبي المقاولون.

بينما كسب الكرة 11 مرة وخسرها مرتين تحت ضغط من لاعبي الفريق الأصفر.

الخريطة الحرارية لتحركات ساسي أمام المقاولون

استلم ساسي الكرة 58 مرة بشكل صحيح ولم يفشل ولا مرة في استلام الكرة.

وتنوعت أماكن استلام ساسي للكرة ما بين الهجوم والدفاع ولكن منطقة الوسط شهدت ظهور ساسي بشكل أكبر واستلم فيها الكرة 36 مرة.

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