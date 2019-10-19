عماد النحاس: هدف الزمالك الأول من وحي خيال الحكم.. كان يرى اللون الأصفر فقط

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 22:21

كتب : FilGoal

إبراهيم صلاح - محمود أبو السعود - الزمالك - المقاولون العرب

انتقد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب قرارات محمود البنا حكم لقاء فريقه أمام الزمالك.

الزمالك انتصر على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عماد النحاس: "في البداية، أبارك لـ الزمالك على الانتصار. المباراة كانت في ظروف صعبة وفوجئنا قبل 48 ساعة فقط بتبديل منافسنا من أسوان لـ الزمالك".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "سجلنا أولا، ولكن الزمالك تعادل من هدف من وحي خيال الحكم".

وأوضح "الركلة الركنية التي اُحتسبت لـ الزمالك وجاء منها الهدف كانت من وحي خيال الحكم".

وتابع "الحكم كان يرى اللون الأصفر فقط في المباراة. أشهر بطاقاته في وجه لاعبينا وتجاهل تماما الزمالك".

وأردف "في النهاية خسرنا أمام فريق كبير. الزمالك استغل خبراته ونجح في الانتصار".

المقاولون العرب تقدم أولا عن طريق محمد سالم في الدقيقة 12، إلا أن زيزو رفض تعثر فريقه ليقود لقلب الطاولة.

زيزو صنع أولا لـ فرجاني ساسي الذي تعادل لـ الزمالك في الدقيقة 15، قبل يطلق تسديدة لا تصد ولا ترد هزت الشباك في الدقيقة 34 وكتبت انتصار فريقه.

وشهدت المباراة وابل من البطاقات الملونة هنا وهناك.

فرجاني ساسي خرج مطرودا بعد حصول على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 56 وثانية في الدقيقة 83.

وخرج سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب هو الآخر مطرودا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ووصل الزمالك للنقطة العاشرة في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة.

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