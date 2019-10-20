مؤتمر زيدان: الفوز إجباري في إسطنبول

لا يتخيل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد أي نتيجة في مواجهته المقبلة أمام جالاتاسراي سوى الفوز.

ريال مدريد خسر للمرة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم بهدف دون رد أمام مايوركا، في الجولة التاسعة للمسابقة، ليفقد الصدارة لصالح برشلونة. (طالع التفاصيل)

وصرّح زيدان بعد المباراة: "لا يمكن أن نتفاجأ بفريق يلعب على ملعبه، كنا نعرف أنهم سيبدأون المباراة بقوة، المفاجأة في أول 8 دقائق كانت بتسجيلهم الهدف، وبعدها تراجعوا ودافعوا ونحن لم نجد الحلول".

ريال مدريد دخل المواجهة دون عديد اللاعبين مثل توني كروس ولوكا مودريتش وإيدن هازارد، لكن زيدان لا يرى ذلك مبررا للسقوط المفاجئ.

زيدان قال: "الغيابات ليست عذرا، لدينا لاعبين غير مصابين وعليهم أن يُظهروا أنهم يستحقون التواجد هنا، الإصابات أمر لا يمكننا التحكم فيه".

وأضاف: "الإصابات جزء من كرة القدم، امتلكنا لاعبين آخرين وتوجب علينا أن نظهر بشكل أفضل".

وأتم مشددا: "ليس لدينا خيار غير الفوز في مباراة إسطنبول".

ريال مدريد يواجه جالاتساراي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، بغية الاستفاقة من بدايته الكارثية والتي حصد فيها نقطة واحدة من مباراتين قاريتين هذا الموسم.

جزيرة بالما دي مايوركا وجهة سياحية ممتازة، لكن ريال مدريد ضل الطريق اليوم وفقد أي اتصال بالعالم الخارجي، وتلقى هزيمته الأولى في المسابقة.

الهزيمة هي الأولى لـ ريال مدريد على أرض مايوركا منذ 2006، وقتها تقدّم فلورنتينو بيريز باستقالته من رئاسة النادي وانتهت ولايته الأولى في الميرنجي.

كما انتهت سلسلة عدم هزيمة ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري التي امتدت لـ 14 مواجهة متتالية.

















































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