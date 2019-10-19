بالفيديو - النني يفلت من إيقاف جديد في تعادل بشكتاش.. ويعتذر

عاد محترفنا المصري محمد النني للمشاركة مع بشكتاش من جديد بعد غياب 3 مباريات للإيقاف، ولكنه كاد يتعرض لإيقاف جديد أفلت منه بالتأكيد.

بشكتاش تعادل سلبيا مع أنقرة غوجو في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

والنني شارك أساسيا بعدما تعرض للطرد في مواجهة غازي شهير في الجولة الرابعة، ولكن في الدقيقة 33 كان من الممكن أن يتلقى بطاقة حمراء.

اختراق من الجانب الأيمن وضع النني في مواجهة حارس أصحاب الأرض كورجان تشيليكاي ولكن الكرة لم يفلح المصري في السيطرة عليها بالشكل الأمثل لتدهس قدمه رأس الحارس بقوة.

Şu pozisyonda Elneny'e kart çıkmadı. Elden ele yayıp Galatasaray kollanıyor diyenlerin gözüne sokun! pic.twitter.com/uMGqhdQilc — Şino (@sinoreyiz) October 19, 2019

وصاحب الـ27 عاما أفلت في تلك اللقطة من عقوبة إذ لم ينل أي بطاقة ملونة على هذا التدخل.

وخرج النني من أرضية الملعب مع الدقيقة 81 ليدخل بدلا منه الجناح عمر سينار في محاولة لم تتحقق لتسجيل التقدم.

وعقب اللقاء قال اللاعب المعار من أرسنال في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد لم أكن أقصد أذية الحارس، لم أرغب في الاصطدام به واعتذرت له بعدها مباشرة".

وعن أدائه في اللقاء، أضاف "أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا طوال المباراة، وأظن أنني لعبت جيدا على الصعيد الفردي وحاولت نقل الكرة للأمام والتقدم. سأواصل العمل".

وانضم النني لصفوف بشكتاش بداية الموسم الجاري قادما من أرسنال الإنجليزي.

رصيد بشكتاش بات 9 نقاط وظل في المركز الـ12، وهو نفس عدد نقاط منافسه أنقرة الذي تلاه في الترتيب.

اقرأ ايضا:

المصري يكشف في بيان رسمي مصير إيهاب جلال

تشيلسي يكسر صمود نيوكاسل

هل يلعب الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس؟

ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي

تريزيجيه يظهر في فوز أستون فيلا القاتل