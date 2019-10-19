بالفيديو - النني يفلت من إيقاف جديد في تعادل بشكتاش.. ويعتذر

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 21:28

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش - أنقرة غوجو

عاد محترفنا المصري محمد النني للمشاركة مع بشكتاش من جديد بعد غياب 3 مباريات للإيقاف، ولكنه كاد يتعرض لإيقاف جديد أفلت منه بالتأكيد.

بشكتاش تعادل سلبيا مع أنقرة غوجو في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

والنني شارك أساسيا بعدما تعرض للطرد في مواجهة غازي شهير في الجولة الرابعة، ولكن في الدقيقة 33 كان من الممكن أن يتلقى بطاقة حمراء.

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اختراق من الجانب الأيمن وضع النني في مواجهة حارس أصحاب الأرض كورجان تشيليكاي ولكن الكرة لم يفلح المصري في السيطرة عليها بالشكل الأمثل لتدهس قدمه رأس الحارس بقوة.

وصاحب الـ27 عاما أفلت في تلك اللقطة من عقوبة إذ لم ينل أي بطاقة ملونة على هذا التدخل.

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وخرج النني من أرضية الملعب مع الدقيقة 81 ليدخل بدلا منه الجناح عمر سينار في محاولة لم تتحقق لتسجيل التقدم.

وعقب اللقاء قال اللاعب المعار من أرسنال في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد لم أكن أقصد أذية الحارس، لم أرغب في الاصطدام به واعتذرت له بعدها مباشرة".

وعن أدائه في اللقاء، أضاف "أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا طوال المباراة، وأظن أنني لعبت جيدا على الصعيد الفردي وحاولت نقل الكرة للأمام والتقدم. سأواصل العمل".

وانضم النني لصفوف بشكتاش بداية الموسم الجاري قادما من أرسنال الإنجليزي.

رصيد بشكتاش بات 9 نقاط وظل في المركز الـ12، وهو نفس عدد نقاط منافسه أنقرة الذي تلاه في الترتيب.

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