الزمن يعود 1861 يوما.. طرد فرجاني ساسي

تعرض فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس للطرد أمام المقاولون العرب، لأول مرة في مسيرته مع الفارس الأبيض.

الزمالك واجه المقاولون العرب على ملعب السلام في لقاء الجولة الخامسة الذي أقيم في الجولة الرابعة.

ساسي حصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 56، بطاقة هي الثالثة له هذا الموسم ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة لـ الزمالك والتي من المقرر أن تكون أمام إنبي.

لكن الأمور لم تتوقف هنا، ليحصل ساسي على بطاقة صفراء جديدة في الدقيقة 83 ويخرج مطرودا.

طرد ساسي هو الأول له في مسيرته مع الزمالك، والأول له منذ 1861 يوما.

آخر مرة تعرض ساسي للطرد كان مع الصفاقسي التونسي ضد الإفريقي في الـ 14 من شهر سبتمبر من عام 2014، وقتها خرج مطرودا بنفس الطريقة.

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