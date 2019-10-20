جوارديولا غاضبا من الـVAR: محبط منذ فترة طويلة

أعرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن استيائه من تقنية حكم الفيديو المساعد في مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس.

السماوي فاز على النسور اللندنية بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ورغم ذلك سخر بيب من عدم احتساب ركلة جزاء للاعبه كيفن دي بروين.

ويلفريد زاها لاعب بالاس تدخل على البلجيكي داخل منطقة الجزاء، ورغم اللجوء لتقنية الـVAR إلا أنها لم تحتسب الركلة.

وجوارديولا سخر من ذلك في مؤتمره الصحفي عقب اللقاء قائلا: "دي بروين كان يدعي السقوط. أدعى السقوط. في كل أسبوع يدعي السقوط من أجل الحصول على ركلات الجزاء".

ثم أشار بعد ذلك إلى هدف لاعبه جابرييل جيسوس في مواجهة توتنام مطلع الموسم التي انتهت بالتعادل 2-2، الذي ألغي في الثواني الأخيرة "لكن ضد توتنام كانت لمسة يد، في الدقيقة 94".

وعند سؤاله إنه يبدو محبطا، أجاب "هذا لأنني بالفعل محبط، ومنذ فترة طويلة".

ومع توجيه سؤال جديد عن التقنية، رفض جوارديولا الإجابة وطلب توجيه السؤال التالي إليه.

هدفا اللقاء سجلهما جابرييل جيسوس، الذي وصل إلى هدفه الـ50 مع الفريق في جميع المسابقات، ودافيد سيلفا بعد تمريرة رائعة من رحيم سترلينج.

سيتي رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع ليفربول إلى 5 نقاط، الذي يواجه ليفربول يوم الأحد، بينما تجمد رصيد النسور عند 14 نقطة في المركز السادس.

سيتي يلتقي الجولة المقبلة مع أستون فيلا، بينما يخوض كريستال بالاس مواجهة صعبة أمام أرسنال.

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