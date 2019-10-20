قاهر ريال مدريد: لن أنام الليلة.. مشاهدة هدفي تصيبني بالقشعريرة

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 00:10

كتب : FilGoal

لاجو جونيور - مايوركا

لم يستوعب لاجو جونيور بعد أن هدفه الأول في مسيرته بالدوري الإسباني، قد هزم ريال مدريد.

مايوركا حقق مفاجأة مدوية وقهر ضيفه ريال مدريد بهدف لاجو جونيور الوحيد، في مباراة الجولة التاسعة للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

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وصرّح لاجو بعد المواجهة: "لن أنام هذه الليلة، انتابتني القشعريرة عندما شاهدت إعادة الهدف".

وأضاف الجناح الإيفواري عبر إذاعة "كادينا كوبي": "الهدف جاء من لعبة أفعلها كثيرا ولكنها أحيانا لا تدخل".

وفسر احتفاله بالهدف مع فيسنتي مورينو مدرب مايوركا: "أخبرت المدرب: لقد وثقتي في، وأهديك هذا الهدف".

لاجو (28 عاما) المولود في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، انتقل إلى إسبانيا في عمر التاسعة عشر من بوابة نومانسيا، ولعب لاحقا لأندية إيبار، وجيمناستيك، وميرانديس، قبل أن يستقر به الحال في مايوركا عام 2016.

ليكون لاجو شاهدا على رحلة العودة الأسطورية إلى القسم الأول، إذ انضم وقتما كان نادي الجزيرة في القسم الثالث.

ولم يسبق لـ لاجو أن سجل مطلقا في دوري القسم الأول الإسباني قبل هدفه التاريخي في ريال مدريد.

اللاعب لا يمتلك أي مباراة دولية مع بلاده كوت ديفوار، لكنه لفت الأنظار إليه بهدفه الرائع بكل تأكيد.

جزيرة بالما دي مايوركا وجهة سياحية ممتازة، لكن ريال مدريد ضل الطريق اليوم وفقد أي اتصال بالعالم الخارجي، وتلقى هزيمته الأولى في المسابقة.

الهزيمة هي الأولى لـ ريال مدريد على أرض مايوركا منذ 2006، وقتها تقدّم فلورنتينو بيريز باستقالته من رئاسة النادي وانتهت ولايته الأولى في الميرنجي.

كما انتهت سلسلة عدم هزيمة ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري التي امتدت لـ 14 مواجهة متتالية.

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