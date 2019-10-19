مدرب ليجانيس القريب من الإقالة: هل تريدوني أن أنتحر من الطابق العشرين؟

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 23:43

كتب : زكي السعيد

ماوريسيو بيليجرينو

شدد ماوريسيو بيليجرينو المدير الفني لـ ليجانيس، على ضرورة التمسك بهدوئه رغم البداية الكارثية للفريق.

ليجانيس سقط في دربي مدريد على ملعب خيتافي بهدفين دون رد بالجولة التاسعة للدوري الإسباني، ليتجمّد رصيده عند نقطتين في المركز الأخير دون أي فوز. (طالع التفاصيل)

وعند سؤاله عن مستقبله الذي بات على المحك بعد المباراة، رد المدرب الأرجنتيني: "أنا محترف وعليَ أن أتعامل مع الأمر ببساطة، ماذا تريدوني أن أفعل؟ أن ألقي نفسي من الطابق العشرين؟ أن أنتحر؟".

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وواصل" "مستقبلي قرار تحدده الإدارة".

وأضاف: "بعد أن تلقينا الهدف الأول تحوّلت المباراة إلى فوضى، كنت أدرك أن الهدف الأول في المباراة سيكون فاصلا، أنا آسف للنادي واللاعبين".

الفوز هو الأول لـ خيتافي على ليجانيس تاريخيًا في دوري القسم الأول على ملعبه ألفونسو بيريز بعد أن فشل في الانتصار بمواجهتين سابقتين.

كما بات خافيير بوردالاس المدير الفني لـ خيتافي، المدرب الأكثر انتصارا في مباريات الدوري بتاريخ النادي، إذ فاز 33 مرة منذ مطلع الموسم الماضي.

أما أحوال ليجانيس فقد ازدادت تعقيدا مع تواصل غياب الفوز عنه هذا الموسم، إذ لم يتعادل سوى مرتين وخسر 7 مواجهات، وبات المرشح المبكر للهبوط إلى دوري القسم الثاني.

ليجانيس الذي يشتهر في الكرة الإسبانية بأساليبه الدفاعية الصارمة في محاكاة صغيرة لـ أتليتكو مدريد، تهشّمت حافلته داخل الملعب.. وخارجه أيضا.

فقبل المباراة وتماشيًا مع أجواء الدربي الساخن، هاجمت جماهير خيتافي حافلة ليجانيس بالحجارة، دون خسائر فادحة.

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