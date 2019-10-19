بالفيديو – خيتافي يهشّم حافلة ليجانيس ويقرّبه من الهبوط المبكر

تجاوز خيتافي عقبة ضيفه ليجانيس وهزمه 2-0 على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بالجولة التاسعة للدوري الإسباني.

أنخيل رودريجيز كان بطل دربي مدريد المصغَر بتسجيله هدفي اللقاء بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، ويتجمّد رصيد ليجانيس عند نقطتين في المركز 20 –الأخير-.

الفوز هو الأول لـ خيتافي على ليجانيس تاريخيًا في دوري القسم الأول على ملعبه ألفونسو بيريز بعد أن فشل في الانتصار بمواجهتين سابقتين.

كما بات خافيير بوردالاس المدير الفني لـ خيتافي، المدرب الأكثر انتصارا في مباريات الدوري بتاريخ النادي، إذ فاز 33 مرة منذ مطلع الموسم الماضي.

أما أحوال ليجانيس فقد ازدادت تعقيدا مع تواصل غياب الفوز عنه هذا الموسم، إذ لم يتعادل سوى مرتين وخسر 7 مواجهات، وبات المرشح المبكر للهبوط إلى دوري القسم الثاني.

ليجانيس الذي يشتهر في الكرة الإسبانية بأساليبه الدفاعية الصارمة في محاكاة صغيرة لـ أتليتكو مدريد، تهشّمت حافلته داخل الملعب.. وخارجه أيضا.

فقبل المباراة وتماشيًا مع أجواء الدربي الساخن، هاجمت جماهير خيتافي حافلة ليجانيس بالحجارة، دون خسائر فادحة.

⚠️⚠️⚠️ Así ha quedado la luna del autobús del Leganés sin tener que lamentar daños personales. #GetafeLeganés pic.twitter.com/hddbs2jHMO — Hora Blanquiazul (@horablanquiazul) October 19, 2019

روكي ميسا لاعب وسط ليجانيس حاول مباغتة أصحاب الأرض في الشوط الأول قبل انقضاء نصف ساعة وانطلق مسددا كرة يسارية أرضية، أبعدها دافيد سوريا إلى ركلة ركنية ببراعة.

نقطة التحول حدثت عندما دخل أنخيل رودريجيز بديلا في بين شوطي اللقاء.

أنخيل سيتكفل بافتتاح التسجيل في الدقيقة 64 برأسية بعد عرضية "الرئيس" كينيدي كما لقبّه المذيع الداخلي قبل بداية المباراة أثناء قراءة التشكيل.

قبل أن يقتل أنخيل المباراة بنفسه في الدقيقة 84 بعد تمريرة رائعة من ماورو أرامباري، أعقبها المهاجم الإسباني صاحب الـ32 بمراوغة رائعة للحارس، وإنهاء دقيق للهجمة.

ليرفع أنخيل رصيده إلى 7 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهو اللاعب الإسباني الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بالتساوي مع باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند.

اللافت أن أنخيل انفجر بعد بلوغه الثلاثين، إذ لم يسجل قبل دخول عقده الرابع سوى 4 أهداف طوال مسيرته في دوري القسم الأول، فيما سجل 25 هدفا بعد إتمامه الثلاثين.

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