كورتوا ينتقد تصرف أودريوزولا

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 23:31

كتب : FilGoal

ألفارو أودريوزولا - ريال مدريد - مايوركا

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن زميله ألفارو أودريوزولا لم يكن موفقا في تدخله الذي أدى لطرده أمام مايوركا.

ريال مدريد خسر لأول مرة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بسقوطه بهدف دون رد على ملعب سون مويش بالجولة التاسعة للمسابقة، مباراة أنهاها ريال مدريد بعشرة لاعبين. (طالع التفاصيل)

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وصرّح كورتوا بعد المباراة تعليقا على طرد أوديوزولا: "في البطاقة الصفراء الأولى أعتقد أنه لمس الكرة، أما الثانية فكانت عادلة".

وأكمل في حديثه عبر محطة "موفيستار" بعد المباراة: "أعتقد أنه مع امتلاكك بطاقة صفراء، فلا ينبغي لك أن تقوم بتدخُل مماثل، ولكنه تأثير الأدرينالين، وقد أردنا الفوز بالمباراة، وبعد النقص العددي كان الوضع أصعب".

وعن الهزيمة: "مايوركا لعب بالطريقة التي توقعناها، المدرب أخبرنا أنهم سيبدأون المباراة بحدة كبيرة وحماس".

وأضاف: "افتقدنا اللمسة الأخيرة بعد تلقي الهدف، وهم لم يهددوا مرمانا بفرص أخرى. إنها هزيمة مؤسفة، توجب علينا الفوز".

وأتم: "جاهزون لمواجهة جالاتسراي، سنقاتل حتى النهاية، إنه وقت التعافي والاستعداد".

رصيد ريال مدريد تجمّد عند 18 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة صاحب الـ19 نقطة. ويرفع مايوركا رصيده إلى 10 نقاط في المركز 14.

جزيرة بالما دي مايوركا وجهة سياحية ممتازة، لكن ريال مدريد ضل الطريق اليوم وفقد أي اتصال بالعالم الخارجي، وتلقى هزيمته الأولى في المسابقة.

الهزيمة هي الأولى لـ ريال مدريد على أرض مايوركا منذ 2006، وقتها تقدّم فلورنتينو بيريز باستقالته من رئاسة النادي وانتهت ولايته الأولى في الميرنجي.

كما انتهت سلسلة عدم هزيمة ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري التي امتدت لـ 14 مواجهة متتالية.

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