البدري يكشف مخاطبة منتخبين لمحاولة لعب ودية جديدة للمنتخب

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 23:26

كتب : عاطف شادي

حسام البدري - منتخب مصر

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن طلبه خوض مباراة ودية جديدة للفراعنة قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

وقال البدري: "بالفعل نحاول لعب مباراة ودية جديدة قبل مواجهة كينيا، وتحديدا في الثامن من شهر نوفمبر المقبل".

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وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب لقاء الزمالك والمقاولون العرب "خاطبنا جيبوتي وليبيريا لمحاولة خوض مباراة ودية أمام أحدهما".

وأوضح "هدفنا هو تجربة اللاعبين المحليين وخصوصا مع صعوبة مشاركة المحترفين في تلك المباراة الودية بسبب ارتباطهم مع أنديتهم".

وعن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب، شدد البدري "باب المنتخب مفتوح أمام الجميع".

وأشار "نتابع كل المباريات وكل اللاعبين وسنضم لاعبين على حسب احتياجاتنا لعلاج الأزمات".

وانتصر منتخب مصر وديا على بوتسوانا بهدف مقابل لا شيء، في أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام البدري. (طالع التفاصيل)

انتصار هو الأول لـ حسام البدري ويستعد من خلاله لأولى المباريات الرسمية في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 11 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات.

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