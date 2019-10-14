بالفيديو – حمدي فتحي يُنصر البدري.. مصر تفوز على بوتسوانا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 21:08

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - محمود علاء - مصر - بوتسوانا

نجح منتخب مصر في تحقيق الانتصار على منتخب بوتسوانا في الظهور الأول للفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

منتخب مصر انتصر على بوتسوانا بهدف مقابل لا شيء في لقاء ودي استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

هدف منتخب مصر الوحيد جاء في الدقيقة 75 عن طريق البديل حمدي فتحي.

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حمدي فتحي جلس على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك في الدقيقة 53 بدلا من محمد النني.

مشاركته كبديل أمام بوتسوانا، كتبت لـ حمدي فتحي المباراة الدولية الأولى مع المنتخب ولم ينتظر طويلا ليفتتح أهدافه.

واستغل حمدي فتحي كرة طولية في البداية من أحمد حجازي إلى محمود علاء الذي أرسل عرضية أرضية حولها حمدي فتحي في الشباك في الدقيقة 75.

انتصار هو الأول لـ حسام البدري ويستعد من خلاله لأولى المباريات الرسمية في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 11 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات.

واعتمد حسام البدري في البداية على أحمد حسن "كوكا" في خط الهجوم وخلفه الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وحسين الشحات وعبد الله السعيد.

وكتب عبد الله جمعة ظهوره الأول مع المنتخب.

ولم يظهر منتخب مصر بالشكل الهجومي المطلوب وغابت الفرص تماما في الشوط الأول باستثناء كرة وحيدة لـ كوكا.

الدقيقة 16 أرسل حسين الشحات عرضية على رأس كوكا ولكن الأخير لم ينجح في تحويلها داخل الشباك.

الفرص التي كانت نادرة للغاية في الشوط الأول، زادت قليلا في الشوط الثاني.

وشارك حمدي فتحي بدلا من محمد النني، ثم محمد مجدي "أفشة" بدلا من عبد الله السعيد.

ومع وصول الدقيقة 60 شارك محمد عواد بدلا من محمد الشناوي، وبعدها شارك حسام حسن بدلا من كوكا.

اللقطة المضيئة في المباراة جاءت في الدقيقة 75 بعدما نجح حمدي فتحي في تحويل عرضية محمود علاء داخل الشباك.

وشارك عمر جابر في الدقيقة 80 بدلا من طارق حامد، وبعدها ظهر عمر السعيد بدلا من حسين الشحات.

الضيوف لم يقدموا أي شيء في المباراة باستثناء تسديدة في اللحظات الأخيرة من المباراة تصدى لها عواد على مرتين.

التجربة الودية الأولى تنتهي في انتظار التجارب الرسمية لمنتخب مصر.

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