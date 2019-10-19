فيرناندينيو: من الصعب العودة بالفوز أمام كريستال بالاس في ملعبه

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 22:07

كتب : FilGoal

فيرناندينيو

اعترف فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي بصعوبة العودة من ملعب كريستال بالاس بالفوز نظرا لقوة الفريق ودعم جماهيره الدائم.

وعاد مانشستر سيتي من ملعب سيلهريست بارك معقل كريستال بالاس بفوز ثمين بثنائية دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال فيرناندينيو عقب المباراة: "من الصعب أن تأتي إلى هنا وتلعب كرة قدم جيدة وتحقق الفوز".

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وأضاف "لديهم تشكيل قوي للغاية ولكننا لعبنا بطريقة جيدة وسيطرنا على المباراة وحاولنا التسجيل من الدقيقة الأولى".

وأتم تصريحاته "سجلنا هدفين رائعين في نهاية الشوط الأول وخلقنا الكثير من الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، وفي النهاية فزنا بالمباراة ونحن سعداء بذلك".

وشارك لاعب الوسط البرازيلي البالغ من العمر 34 عاما في مركز قلب الدفاع بجوار رودري غيابات مانشستر سيتي في خط الدفاع.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

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