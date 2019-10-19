لامبارد: كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام نيوكاسل

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

لامبارد

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن فريقه كان قريبا من تسجيل الكثير من الأهداف أمام نيوكاسل رغم الفوز 1-صفر.

وفاز تشيلسي على نيوكاسل في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي ليرتقي إلى المركز الرابع بشكل مؤقت.

وقال لامبارد عقب المباراة: "لعبنا الشوط الأول بحذر لكن في النصف الثاني من اللقاء كنا أفضل بكثير وكان علينا أن نسجل الكثير من الأهداف".

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وأضاف "يجب أن أشيد باللاعبين لأنهم نجحوا في حل مشاكل الشوط الأول والتغلب عليها في الشوط الثاني".

وأكمل "البدلاء أيضا كان لهم دورا هاما في تحقيق الفوز وبعد مشاركة الثنائي ماتيو كوفاسيتش وكريستيان بوليسيتش قدم أداء جيد في المباراة".

واختتم لامبارد حديثه "الوصول للمركز الرابع حافز لنا لنواصل تقديم مستوى جيد في المباريات المقبلة".

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