بالفيديو – ريمونتادا إيطالية.. نسر لاتسيو يخطف نقطة في +92 أمام أتالانتا

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 17:26

كتب : إسلام أحمد

إيموبيلي

نجح لاتسيو في العودة من بعيد وحقق "ريمونتادا" رائعة بعدما تأخر في الشوط الأول أمام أتالانتا بنتيجة 3-0 ليدرك التعادل في الدقيقة +92 من الشوط الثاني في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي يوم السبت.

لاعبو أتالانتا فرطوا في تقدمهم الثمين بتراجع في الشوط الثاني سهّل مهمة لاتسيو في العودة قبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء.

رغم غياب دوفان زاباتا هداف أتالانتا بسبب إصابة تعرض لها في مباراة مع منتخب كولومبيا، نجح مواطنه لويس مورييل في تسجيل هدفين خلال 5 دقائق لنيراتزوري بيرجامو.

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هدف أول في الدقيقة 23، تبعه هدف آخر في الدقيقة 28، ثم نجح أليخاندرو جوميز من تسجيل هدف الضيوف الثالث في الدقيقة 37 وظن البعض أن المباراة انتهت بنهاية صافرة الشوط الأول.

دانيلو كاتالدي وباتريك ساهما بنزولهما في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني في فرض السيطرة للاتسيو على منتصف ملعب الأوليمبيكو.

ركلة جزاء في الدقيقة 69 سددها تشيرو إيموبيلي بنجاح، ثم حلق نسر لاتسيو فوق أرضية الملعب وبعدها بدقيقة واحدة قلص خواكين كوريا النتيجة بهدف ثان.

وفي الوقت المضاف بدلا من الضائع بالدقيقة 92، حصل تشيرو إيموبيلي على ركلة جزاء نفذها بكل قوة لتسكن الشباك رغم محاولة الحارس جوليني في الإمساك بالكرة لتكتمل "ريمونتادا" لاتسيو.

تعادل ثان على التوالي للاتسيو جعل النسر يرتقي للمركز الـ 6 برصيد 12 نقطة، إذ فشل النسور في تحقيق الفوز في الدوري على النيراتزوري منذ يناير 2017.

فيما ضمّن أتالانتا البقاء في المركز الثالث حتى نهاية الجولة بعدما رفع رصيده إل 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي الرابع الذي يلتقي هيلاس فيرونا.

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