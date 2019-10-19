فالفيردي: اللاعبون الكبار يجدون بعضهم في الملعب

أبدى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة رضاه على أداء الثلاثي الهجومي للفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان عقب الفوز على إيبار.

برشلونة فاز بثلاثية دون رد في الجولة التاسعة وتصدر بشكل مؤقت جدول ترتيب الدوري الإسباني.

فالفيردي قال عقب نهاية اللقاء عن ثلاثي الفريق الهجومي: "إنها مسألة وقت وبعض المباريات معا، في النهاية اللاعبين الكبار يجدون بعضهم في الملعب، ويعرفون أين يتواجد زملائهم وأين سيمررون".

وتابع "يتدربون بقوة وتلك هي المكافأة، كل منهم سجل هدفا ويفهمون بعضهم بشكل جيد، اللاعبون الجدد يجدون مكانهم ويعملون على فهم بعضهم البعض".

وعن الظهور الأول لصامويل أومتيتي عقب العودة من الإصابة "لم يلعب منذ مدة طويلة وتلك مباراة خاصة، كنت أعرف كيف يلعب إيبار وما هي قوة أومتيتي في الكرات الهوائية والتمريرات".

ولن يخوض برشلونة مباراة الكلاسيكو في الجولة المقبلة بعد تأجيلها لدواع أمنية.

فالفيردي رد في هذا السياق "أثق أننا سنلعب هذه المباراة قبل نهاية الدور الأول أو على الأقل قبل نهاية الموسم".

وأتم "من المألوف ألا نتفق على أي شيء بشأن القضايا السياسية، آمل أن نتوافق في المباراة، لا أعتقد أنه صعب للغاية".

وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت بعد مرور 9 جولات بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ريال مايوركا.

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