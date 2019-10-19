فالفيردي: اللاعبون الكبار يجدون بعضهم في الملعب

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 17:09

كتب : إسلام أحمد

فالفيردي

أبدى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة رضاه على أداء الثلاثي الهجومي للفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان عقب الفوز على إيبار.

برشلونة فاز بثلاثية دون رد في الجولة التاسعة وتصدر بشكل مؤقت جدول ترتيب الدوري الإسباني.

فالفيردي قال عقب نهاية اللقاء عن ثلاثي الفريق الهجومي: "إنها مسألة وقت وبعض المباريات معا، في النهاية اللاعبين الكبار يجدون بعضهم في الملعب، ويعرفون أين يتواجد زملائهم وأين سيمررون".

أخبار متعلقة

4 أشياء تعلمناها من سحق برشلونة لـ إيبار.. فعالية جريزمان وميسي المحير بالفيديو – إلى صدارة الدوري مؤقتا.. عجلة ثلاثي هجوم برشلونة تدور أمام إيبار ميسي: لا أريد عقدا مدى الحياة مع برشلونة.. وكثيرون لا يودون عودة نيمار الكرة في ملعب ريال مدريد .. برشلونة يعلن موعده المفضل لخوض الكلاسيكو

وتابع "يتدربون بقوة وتلك هي المكافأة، كل منهم سجل هدفا ويفهمون بعضهم بشكل جيد، اللاعبون الجدد يجدون مكانهم ويعملون على فهم بعضهم البعض".

وعن الظهور الأول لصامويل أومتيتي عقب العودة من الإصابة "لم يلعب منذ مدة طويلة وتلك مباراة خاصة، كنت أعرف كيف يلعب إيبار وما هي قوة أومتيتي في الكرات الهوائية والتمريرات".

ولن يخوض برشلونة مباراة الكلاسيكو في الجولة المقبلة بعد تأجيلها لدواع أمنية.

فالفيردي رد في هذا السياق "أثق أننا سنلعب هذه المباراة قبل نهاية الدور الأول أو على الأقل قبل نهاية الموسم".

وأتم "من المألوف ألا نتفق على أي شيء بشأن القضايا السياسية، آمل أن نتوافق في المباراة، لا أعتقد أنه صعب للغاية".

وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت بعد مرور 9 جولات بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ريال مايوركا.

طالع أيضا

لاعب الإعلاميين لـ في الجول: أشكر الأهلي.. وصالح جمعة لم يتعمد إيذائي

ثورة الروسونيري.. ميلان يريد جوارديولا الموسم المقبل

ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

مرتضى متوعدا الاتحاد الإفريقي: لن ألعب في قطر من أجل "صفيحة"

تريزيجيه بديل أمام برايتون والمحمدي خارج القائمة

برشلونة يتصدر الدوري مؤقتا بإسقاط مضيفه إيبار

في إسبانيا برشلونة إيبار فالفيردي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل ريال مدريد – زيدان يدفع بقوة هجومية ضاربة رغم الغيابات أمام مايوركا 5 دقيقة | أوروبا
بوكيتينو: التعادل مع واتفورد خطوة أولى لاستعادة ثقتنا في أنفسنا 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
4 أشياء تعلمناها من لقاء تشيلسي ونيوكاسل.. سلاح لامبارد السري 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – الزمالك (0) - (0) المقاولون العرب 19 دقيقة | مصر
كرة يد - مصر تتجنب العرب في قُرعة بطولة إفريقيا 2020 المؤهلة للأولمبياد 27 دقيقة | رياضات أخرى
بعد غياب لأكثر من 5 أشهر.. حجازي يعود للمشاركة مع وست بروميتش 56 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 3 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 4 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا"

قد ينال إعجابك