جريزمان عن ميسي وسواريز: علينا أن نفهم بعضنا بشكل أفضل‎

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 16:45

كتب : FilGoal

برشلونة - سواريز - جريزمان - إيبار - ميسي - دي يونج

يرى الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة أن الانسجام ليس مثاليا بينه وزميليه ليونيل ميسي ولويس سواريز، وذلك بعد تسجيل اللاعبين الثلاثة في انتصار عريض للفريق يوم السبت على مضيفه إيبار بنتيجة 3-صفر في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

جريزمان الذي سجل هدفه الرابع في الدوري قال عقب نهاية اللقاء: "هناك أيام جيدة وأيام سيئة، لقد وصلت للتو وأريد أن اعتاد على الأمور".

وعن الانسجام رفقة ليونيل ميسي ولويس سواريز أضاف "علينا أن نفهم بعضنا بشكل أفضل، وهذا سيأتي بمزيد من الدقائق والمباريات".

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وتابع "الثلاث نقاط أهم لأنها تأتي عقب العودة من التوقف الدولي".

وأردف "خضنا مباراة جيدة والآن علينا التفكير في مباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا"

وعن الهدف المباراة الأول ودور كليمكون لونجلي في "كنا نعرف أن إيبار يلتزم بالضغط العالي، لذلك قلت لـ لونجلي أن يرسل كرة طولية بالقرب مني في المساحات بجوار قلبي الدفاع، وهذا ما حدث".

وأتم "خلقنا عدة فرص عن طريق التمريرات الجيدة".

وتصدر برشلونة الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 19 نقطة في انتظار باقي نتائج الجولة التاسعة.

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