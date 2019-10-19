رئيس الزمالك: إن لم ينفذ الخطيب تهديده عليه الاستقالة

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالاستقالة إذا خاض الأخير مواجهة الجونة المقبلة.

الأهلي أصدر بيانا أعلن فيه عدم خوضه أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك عقب تأجيل قمة الجولة الرابعة لأسباب أمنية (طالع التفاصيل).

رئيس الأبيض قال لبرنامج "الزمالك اليوم": "سعيد بموقف محمود الخطيب الذي أعلن عدم خوض مباراة الجونة في حالة عدم إقامة مباراة القمة".

وتابع "الأهلي حصل على راحة لمدة أسبوعين، ولدي إصابات عقب التوقف الدولي قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالي".

وأتم "أتمنى أن ينفذ الأهلي تهديده ولا يلعب مباراة الجونة قبل الزمالك، ننتظر تنفيذ الخطيب للتهديد وإذا لم يفعل عليه الاستقالة".

ويلتقي الزمالك مساء اليوم مع المقاولون العرب عقب تأجيل مباراة القمة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري.

فيما يحل الأهلي ضيفا على الجونة في الجولة الخامسة يوم الأربعاء المقبل.

وكان الجونة قد أعلن تضامنه مع بيان الأهلي في وقت سابق (طالع التفاصيل).

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