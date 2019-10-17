أعلن نادر شوقي رئيس شركة 11 المديرة لفريق الكرة في الجونة تضامنه مع بيان الأهلي الذي رفض فيه لعب أي مباراة في الدوري، قبل مواجهة الزمالك المؤجلة.

قرار الجونة هام، لأنه منافس الأهلي المقبل بحسب جدول الدوري.

وقال شوقي لـFilGoal.com : "نرفض مواجهة الأهلي يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف "نتضامن مع بيان الأهلي، يصب في مصلحتنا".

وشدد "البيان يلبي مطالبنا بالعدالة، وتكافؤ الفرص خاصة وأننا سنكون مجهدين أكثر من الأهلي".

وأتم "سنواجه نادي مصر يوم الخميس فيما لن يقابل الأهلي أي منافس".

وفي وقت سابق، أصدر الأهلي بيانا رسميا يشدد فيه أنه "لن يخوض أية مباراة في الدوري، قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة".

بيان الأهلي أكد أنه "يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية"، لكنه يرفض أن يستثمر "البعض، الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

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