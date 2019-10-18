ميسي: لا أريد عقدا مدى الحياة مع برشلونة.. وكثيرون لا يودون عودة نيمار

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 21:17

كتب : FilGoal

ميسي

أعلن ليونيل ميسي نجم برشلونة رفضه التجديد لمدى الحياة مع فريق الكتالوني الذي لم يعرف قميص غيره طوال مسيرته.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو صرح بنيته تجديد عقد "البرغوث" بعد كأس العالم 2022، وإذاعة "كادينا سير" ذكرت أن العقد سيكون مدى الحياة.

وميسي أكد تلك الأنباء ولكنه أظهر رفضه للعرض في الوقت نفسه.

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وقال لراديو "مترو" الأرجنتيني: "عرض برشلونة بعقد مدى الحياة لي صحيح، ولكن ما قلته إنني لا أرغب في عقد يلزمني بهذه الطريقة".

وأضاف "أريد أن أكون بخير وأن أواصل اللعب والقتال من أجل الأهداف هنا. يمكنني أن أبقى هنا مدى الحياة ولكن بدون عقد".

الحوار مع ليو الذي توج بالحذاء الذهبي السادس في مسيرته قبل الأيام، اتخذ منعرجا مختلفا، وبالتأكيد اسم نيمار كان حاضرا.

وميسي علق عن علاقتهما "نتحدث مع بعضنا كثيرا. على (تطبيق) واتساب نتحدث معا، أنا وهو ولويس سواريز. عودته مُعقدة. مع رحيله عن برشلونة بات هناك الكثير من الأندية والناس الذين لا يرغبون في عودته مجددا".

وأشار "الأمر مفهوم بالطبع، ولكنه مُعقّد كذلك".

وبشأن عدم تواجد كريستيانو رونالدو، الرجل الذي كان منافسه على لقب الأفضل في العالم لوقت طويل، في الدوري الإسباني وانتقاله إلى يوفنتوس، لم يجد ليو سوى المديح.

وأوضح "هذا غريب. كان من الجيد تواجد كريستيانو هنا، لقد جعل مواجهة الكلاسيكو مميزة أكثر، وأعطى قيمة أكبر للدوري الإسباني كذلك".

16 موسما متتاليا قضاهم صاحب الـ32 عاما بين جدران النادي الكتالوني، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 609 هدفا في 692 مباراة.

وخلال تلك الفترة حقق 34 لقبا تنوع بين القاري والمحلي، بينهم: 10 ألقاب دوري إسباني، و6 ألقاب كأس الملك، و4 دوري أبطال أوروبا.

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